Embajada de Cuba en Madrid llama a la policía tras manifestación de cubanos frente a su sede

La misión diplomática de Cuba en Madrid llamó a las fuerzas del orden para detener la manifestación pacífica que cuatro cubanos realizaran frente a su sede este domingo.

Los activistas cubanos reclamaban el cese de la represión contra opositores en la isla y el respeto por los derechos humanos y las libertades de su pueblo.

"Las hordas represivas del régimen nos enviaron el cuerpo de seguridad policial. Quieren suprimir nuestro derecho a la libre expresión. Nos han culpado, a los que siempre nos manifestamos, de escribir la frase "Patria y Vida" en la fachada de la embajada. Han intentado que la policía tome acciones contra nosotros pero no hay evidencias contra nosotros. La policía española no puede hacer nada sin evidencias", explica Lázaro Mireles, coordinador de la platafoma Acciones por la democracia, coordinador en España de Somos +, y secretario general de la Alianza Ibeoramericana Europea contra el comunismo.

A Mireles lo acompañó Brian Infante, un activista político cubano radicado en Sevilla, quien se movió hasta la capital para participar de la protesta. También estuvieron presentes el artista plástico Armando Valenzuela y un párroco cubano de la Iglesia Episcopal que ha colaborado en diveras ocasiones con la lucha que libran los activistas en España.

"Es importante es que mantengamos viva la llama de rechazar la política agresiva de la dictadura. Hay que oponerse a la represión contra el pueblo cubano. Yo no puedo regresar a Cuba desde 2019, prácticamente he sido expulsado de la embajada castrista. No regresar a Cuba ha fortalecido las voces de la disidencia, lejos de opacarlas. No puedo regresar a la tierra que me pertenece por derecho de nacimiento, no puedo ver a mi familia. Ellos no han podido visitarme porque no se lo han permitido. Es un intento del régimen por sofocar nuestras voces, pero no se lo vamos a permitir", declaró Lázaro Mireles en exclusiva para CiberCuba.

Cubanos exigen libertad en Cuba frente a la misión diplomática de este país en Madrid. Según Mireles, se respetaron las normas establecidas por las autoridades para la prevención de la pandemia en lugares públicos. Desde el distanciamiento social entre los participantes hasta el uso de mascarilla en todo momento.

Acciones por la democracia, así como otras organizaciones y activistas independientes, se darán cita el próximo 20 de marzo frente a la sede del Parlamento Europeo (su oficina en España) para exigir el reemplazo del embajador de este organismo en la isla. Los manifestantes, además, expresarán su rechazo a los acuerdos bilaterales existentes entre la UE y el régimen.

"El día 20 tenemos todos los permisos aprobados para cerrar Paseo de la Castellana, a la altura del número 46, frente a la sede del Parlamento Europeo. Denunciaremos nuestro desacuerdo con que se sostenga el acuerdo político entre la UE y Cuba. Los ingresos que genera este acuerdo van a parar en las arcas del régimen, nunca se revierten en favor del pueblo. Ellos también han sido permisivos con que se mantenga en Cuba el embajador de la UE", explica Mireles.

El pasado jueves apareció rotulada la frase "Patria y Vida" sobre uno de los muros que bordea el consulado de Cuba en Madrid. No es la primera vez que la consigna, extraída del éxito musical con marcada esencia política, aparece en sedes de misiones diplomáticas cubanas. La frase se ha convertido en una expresión de lucha para todos aquellos que exigen, con urgencia, un cambio de sistema en la isla.