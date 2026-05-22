Rubio se reúne con el secretario general de la OTAN, mientras en el malecón de La Habana gritan "Raúl es Raúl"

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El secretario de Estado de EE-UU., Marco Rubio se reunió este viernes con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza en Helsingborg, Suecia, mientras en La Habana el régimen cubano movilizaba militares, policías y trabajadores hacia la Tribuna Antiimperialista para un acto de respaldo a Raúl Castro.
En su publicación en X, Rubio subrayó que la OTAN debe comprometerse "a escalar rápidamente la producción de defensa, expandir la base industrial de defensa transatlántica y convertir los compromisos de gasto en capacidades reales de combate".
"Una Europa más fuerte significa una OTAN más fuerte", declaró el secretario de Estado.
Mientras Rubio negociaba en Suecia, en La Habana el régimen organizaba una concentración frente a la Embajada de Estados Unidos, convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas para las 7:30 am.
El acto responde a la acusación penal federal presentada el 20 de mayo por el Departamento de Justicia de EE.UU. contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, crimen que costó la vida a cuatro cubanoamericanos.
Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y cuatro cargos de homicidio.
El pasado jueves, Rubio calificó a Raúl Castro de "fugitivo de la justicia estadounidense" y advirtió que no revelaría cómo planea llevarlo ante los tribunales.
La respuesta del régimen ha sido una ola de actos institucionales de respaldo que mezclan la maquinaria estatal con la movilización forzada.
El Consejo de Estado y el Parlamento cubano emitieron pronunciamientos calificando la acusación de "farsa", mientras el régimen convirtió centros laborales en escenarios de actos políticos con trabajadores convocados en horario laboral.
La Embajada de EE.UU. en La Habana alertó el pasado jueves que el gobierno cubano había organizado una manifestación frente a su sede para este viernes, confirmando el carácter orquestado de la movilización.
Este viernes por la mañana, militares, policías y trabajadores comenzaron a reunirse en la Tribuna Antiimperialista, en una imagen que resume la naturaleza del régimen: mientras su principal acusador negociaba seguridad global en Europa, La Habana respondía con una concentración de uniformados frente a la embajada del país que exige justicia por cuatro ciudadanos asesinados hace casi 30 años.
Preguntas frecuentes sobre la acusación de Raúl Castro y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se ha acusado formalmente a Raúl Castro en Estados Unidos?
Raúl Castro ha sido acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos debido a su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un ataque que resultó en la muerte de cuatro cubanoamericanos. La acusación incluye cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.
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¿Cuál ha sido la reacción del régimen cubano ante la acusación contra Raúl Castro?
El régimen cubano ha rechazado tajantemente la acusación, calificándola de «farsa» y «acción política sin basamento jurídico». El gobierno de La Habana ha organizado manifestaciones de apoyo a Raúl Castro, movilizando trabajadores y militares para mostrar respaldo al exlíder cubano.
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¿Cómo afecta esta acusación a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba?
La acusación contra Raúl Castro se enmarca en una política de máxima presión de la administración Trump hacia el régimen cubano. Las relaciones entre ambos países se han tensado aún más, con sanciones adicionales y una reducción significativa de las importaciones de petróleo a Cuba por parte de Estados Unidos.
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¿Qué implica la acusación para Raúl Castro personalmente?
La acusación tiene un alcance principalmente simbólico, ya que Raúl Castro nunca ha pisado suelo estadounidense y no existe un tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, si fuera declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte en un tribunal estadounidense.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.