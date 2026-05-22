Rubio se reúne con el secretario general de la OTAN, mientras en el malecón de La Habana gritan "Raúl es Raúl"

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El secretario de Estado de EE-UU., Marco Rubio se reunió este viernes con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza en Helsingborg, Suecia, mientras en La Habana el régimen cubano movilizaba militares, policías y trabajadores hacia la Tribuna Antiimperialista para un acto de respaldo a Raúl Castro.

En su publicación en X, Rubio subrayó que la OTAN debe comprometerse "a escalar rápidamente la producción de defensa, expandir la base industrial de defensa transatlántica y convertir los compromisos de gasto en capacidades reales de combate".

"Una Europa más fuerte significa una OTAN más fuerte", declaró el secretario de Estado.

Mientras Rubio negociaba en Suecia, en La Habana el régimen organizaba una concentración frente a la Embajada de Estados Unidos, convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas para las 7:30 am.

El acto responde a la acusación penal federal presentada el 20 de mayo por el Departamento de Justicia de EE.UU. contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, crimen que costó la vida a cuatro cubanoamericanos.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y cuatro cargos de homicidio.

El pasado jueves, Rubio calificó a Raúl Castro de "fugitivo de la justicia estadounidense" y advirtió que no revelaría cómo planea llevarlo ante los tribunales.

La respuesta del régimen ha sido una ola de actos institucionales de respaldo que mezclan la maquinaria estatal con la movilización forzada.

El Consejo de Estado y el Parlamento cubano emitieron pronunciamientos calificando la acusación de "farsa", mientras el régimen convirtió centros laborales en escenarios de actos políticos con trabajadores convocados en horario laboral.

La Embajada de EE.UU. en La Habana alertó el pasado jueves que el gobierno cubano había organizado una manifestación frente a su sede para este viernes, confirmando el carácter orquestado de la movilización.

Este viernes por la mañana, militares, policías y trabajadores comenzaron a reunirse en la Tribuna Antiimperialista, en una imagen que resume la naturaleza del régimen: mientras su principal acusador negociaba seguridad global en Europa, La Habana respondía con una concentración de uniformados frente a la embajada del país que exige justicia por cuatro ciudadanos asesinados hace casi 30 años.