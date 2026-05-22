Régimen moviliza transporte público para acto en apoyo a Raúl Castro, en medio de crisis de combustible

Ómnibus parqueados y personas en marcha frente a la embajada de EE.UU.

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El régimen cubano movilizó este viernes decenas de ómnibus del transporte público para trasladar a asistentes a la concentración convocada en la Tribuna Antimperialista José Martí, frente a la Embajada de EE.UU. en La Habana, en apoyo a Raúl Castro, imputado por el Departamento de Justicia estadounidense.

La denuncia fue publicada por el periodista Mag Jorge Castro en X: "El régimen moviliza el transporte público para el acto oficialista convocado por la imputación de Raúl Castro. En plena crisis de combustible, decenas de ómnibus repletan las calles alrededor de la Embajada de EE.UU.".

La imagen que acompaña la publicación muestra largas filas de autobuses azules estacionados a lo largo de las calles aledañas a la sede diplomática estadounidense, en una estampa que contrasta brutalmente con la parálisis que sufre el transporte público cubano en su día a día.

El acto fue convocado para las 7:30 am por la Unión de Jóvenes Comunistas y encabezado por Miguel Díaz-Canel y no por el propio Raúl, como se esperaba, una ausencia que no pasó desapercibida.

El Partido Comunista de Cuba difundió en X la convocatoria oficial, en la que calificó la imputación como "el acto despreciable e infame del Departamento de Justicia contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana".

La consigna oficial difundida por Díaz-Canel desde el día anterior fue: "El General de Ejército es Cuba y a Cuba se respeta".

La paradoja es flagrante: el régimen destinó recursos de transporte para un acto político en un momento en que Cuba atraviesa una de sus peores crisis de combustible, que ha paralizado el servicio en todo el país.

El propio gobierno reconoció en enero que el transporte público solo cubría el 42 % de sus metas planificadas.

En La Habana, la entidad oficial Transportación Habana TH llegó a informar en febrero que "no hay servicios en ninguna de las rutas disponibles" por déficit de combustible.

En Ciego de Ávila, de 135 rutas de autobuses, solo dos estaban operando en marzo, mientras que en Las Tunas las salidas interprovinciales fueron suspendidas totalmente desde el 6 de febrero.

El Ministerio de Transporte anunció el 16 de mayo nuevos recortes: a partir del 18 de junio, las salidas entre la capital y las cabeceras provinciales bajarán a tres frecuencias semanales, y rutas como Manzanillo y Baracoa quedarán con una sola salida semanal.

La movilización de ómnibus para el acto político se inscribe en un patrón documentado de convocatorias forzadas: desde el 20 de mayo, el régimen también convirtió centros laborales estatales en escenarios de actos de respaldo a Raúl Castro, con trabajadores citados en horario laboral.

La imputación que motivó toda esta movilización fue presentada el 20 de mayo en Miami por el fiscal general interino Todd Blanche, tras ser aprobada por un gran jurado del Distrito Sur de Florida el 23 de abril.

Los cargos señalan a Raúl Castro -quien era entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias- como responsable del derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron tres estadounidenses y un cubano residente en EE.UU.

Junto a Castro fueron imputados cinco exmilitares cubanos, y los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos individuales de homicidio y destrucción de aeronaves civiles.

De ser declarado culpable, Castro podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte, aunque el proceso tiene un alcance principalmente simbólico dado que Cuba no lo extraditaría.