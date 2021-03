Dos acusados por agredir con sustancia química a oficial que falleció tras asalto al Capitolio

Autoridades estadounidenses acusaron a dos hombres de haber agredido con una sustancia química a Brian D. Sicknick, el oficial de la Policía del Capitolio que murió tras el asalto a este edificio protagonizado por seguidores de Donald Trump el pasado 6 de enero.

Un comunicado del Departamento de Justicia informó que los dos hombres, identificados como Julian Elie Khater (32 años, Pensilvania) y George Pierre Tannios (39 años, West Virginia), atacaron al oficial de policía usando aerosol contra osos y a otros dos agentes más durante el trágico suceso.

Los sospechosos “fueron detenidos este domingo en relación con una denuncia presentada ante un tribunal federal de Washington, D.C., en la que se les acusa de conspirar para herir a agentes y agredir a agentes federales el 6 de enero”, dice el comunicado.

Además de los cargos anteriores, Khater y Tanios también serán acusados cada uno de “un cargo de desorden civil; un cargo de obstrucción o impedimento de un procedimiento oficial; un cargo de violencia física en terrenos restringidos, portando un arma peligrosa y con resultado de lesiones corporales importantes; y un cargo de entrada violenta y conducta desordenada, acto de violencia física en terrenos del Capitolio”, agregó la nota.

De acuerdo a la declaración jurada, una grabación de video mostró a los dos sospechosos “trabajando juntos para agredir a los agentes de la ley con una sustancia química desconocida, rociando a los agentes directamente en la cara y los ojos”.

El video mostró una conversación entre Khater y Tanios donde el primero le dijo que "me diera esa s*it de oso", mientras que el segundo respondió: "Espera, espera, todavía no, todavía no... todavía es pronto".

Entonces, Khater tomó un frasco de aerosol de la mochila de su compañero y caminó hasta quedar cerca del perímetro policial y disparó la sustancia alzando su mano derecha y agitándola en dirección de los 3 oficiales agredido, entre ellos Sicknick.

Tras la agresión, “los agentes retrocedieron, llevándose las manos a la cara y corriendo a buscar agua para lavarse los ojos”, se lee en el comunicado.

Brian D. Sicknick falleció el 7 de enero producto de las lesiones y la gravedad de las heridas que le provocaron los manifestantes. Aunque ninguno de los cargos presentados contra los acusados es de homicidio, el ataque con el aerosol pudo contribuir a la secuencia de hechos que finalizaron la vida del agente.