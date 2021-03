Maykel Osorbo se burla de canción de respuesta del MININT a Patria y Vida

El rapero Maykel Osorbo, uno de los autores de Patria y Vida, se burló de la nueva canción oficialista en respuesta del popular tema contestatario interpretada por militares y policías del Ministerio del Interior de Cuba (MININT).

Un video transmitido en vivo desde Facebook por Osorbo en compañía del Funky, otro de los músicos autores de Patria y Vida, muestra las burlas que los dos conocidos raperos le dedicaron al video de la canción, titulada Patria o Muerte, Venceremos.

Maykel se ríe intensamente mientras se burla de los dientes de unos de los tres agentes intérpretes, y los llama “mongos” frente a la cámara, además de subrayar que “tenían que ser policías” para hacer una canción de tan baja calidad.

A los policías le deben haber subido el salario 100 pesos después de grabar el tema, dijo Osorbo irónicamente, quien agregó que se burlaba porque no podía contestar a esta patética canción.

Por otro lado, el Funky le dedicó unos versos improvisados en la directa al tema: “Solo existió un Maceo, un Martí y un Agramonte, y tres chivatones que se van pa'l monte”, dijo el Funky parafraseando la canción.

De acuerdo a Osorbo, los policías hicieron “una canción que ni ellos mismo sienten, no tiene una letra, no tiene un concepto, no tiene nada”, añadió.

El rapero, integrante del Movimiento San Isidro, dijo sentirse confundido con la defensa que hace el tema de la consigna patria o muerte y la negación de Patria y Vida, aún cuando hasta el propio gobernante Miguel Díaz Canel intentó robar la nueva y popular consigna para el oficialismo, argumentando que esta había sido utilizada e inventada también por Fidel Castro.

"Patria o Muerte, y no como dices tú (...) Ven te invito a que mires el mundo por mis ojos", se escuche en la canción.

Osorbo subrayó que “el pueblo cubano se cansó de patria o muerte” y que ahora “estaba vestido de patria vida”.