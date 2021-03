San2Kan y El Funky estrenan videoclip de su nueva canción La Isla del Coco

El rapero cubano San2Kan acaba de estrenar el videoclip de su nueva canción La Isla del Coco, que interpreta en compañía de El Funky, uno de los cantantes de Patria y Vida, el himno del género urbano que supera los 3 millones 700 mil visualizaciones en YouTube, a punto de cumplirse un mes de su estreno.

“Desde la Isla del Coco, la Perla del Caribe / llegaron estos locos que su realidad describen / Tú decides si me sigues / pa’ que tú veas cómo se vive”, comienza diciendo la letra de este rap que entremezcla imágenes pintorescas de la isla tropical con versos que muestran la crudeza de una vida sin libertades, donde la creación y la expresión son derechos violados.

“Esto es a lo cubano / asere vamo’ al grano / isla bendecida reprimida por tiranos / nos extinguen con habanos y botella de ron en mano / clima que enamora eterno cálido verano / en las mañanas el café / asere soy iré / el osorbo no me sirve vengo repartiendo aché”, rapea San2Kan en un videoclip en el que aparecen, entre otros, Maykel Osorbo y El Faraón.

“No me escondo, les respondo / con mi estilo los maté / la luz se las tumbé / ahora que busquen un quinqué… Representando al barrio, soy exacto y natural / repartero original, margina’o y ambiental… me tocó representar la juventud cubana que tú no puedes callar / continúa disparando el MC cubano San2Kan, quien ha colaborado con el rap contestatario en otras ocasiones, como en el tema Diazcarao de Osorbo y El Funky.

Dirigido por Alain Duany, el videoclip de La Isla del Coco muestra el trabajo colaborativo de varios representantes de diferentes manifestaciones artísticas, como la danza o las artes plásticas. Con una estética colorida, “la clippeta” del tema recorre los tópicos del género urbano, con su fuerte carga de denuncia y cierta mirada irónica sobre las imágenes arquetípicas del “paraíso” que buscan muchos turistas en Cuba, con sus mujeres exóticas y sus cocotaxis.

“Aquí nadie está ciego, tu descaro ya es viral / ya déjate abusata, asere, tienen que parar / la verdad es una sola, ustedes no tienen moral / soy la voz de todo un pueblo que ustedes no pueden silenciar”, dice San2Kan mientras abraza y señala a Maykel Osorbo, otro de los artistas que participan en Patria y Vida, junto a Yotuel Romero, Gente de Zona y Descemer Bueno.

“Mi rebeldía se la debo yo a este sistema de porquería / que reprimen y censuran, pero todo es hasta un día / aquí la fe no está perdida”, termina declarando este nuevo tema de un rap contestatario cuyos talentos empiezan a ganar visibilidad y generar un impacto con sus letras en las mentes de muchos cubanos que desconocían la potencia de este movimiento artístico urbano.

Letras que muestran la realidad con la aspereza del lenguaje marginal, haciendo la crónica de barrios donde la poesía se entremezcla con las mil formas de subsistencia de cubanos de a pie, que no pierden su empuje y su lucidez a pesar de formar parte de esa gran cantidad de ciudadanos que se ven cada día más excluidos y menos representados por quienes detentan ilegítimamente el poder en Cuba.

