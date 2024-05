Censura en Cuba: Silencian a raperos en bar privado de La Habana

Previsto a celebrarse durante tres días en el bar Fellini de La Habana, el festival de rap Forma Tu Bulla quedó en silencio en su noche de clausura al suspenderse las presentaciones de manera "unilateral".

Bajo el eslogan Latinoamérica grita desde Cuba, el evento aconteció durante sus primeras dos jornadas (23 y 24 de mayo) entre quejas y lamentos, informó la concertación democrática D'Frente, al tiempo que denunció la arbitrariedad de la decisión desde la red social X.

La Declaración emitida este 27 de mayo -y suscrita por varias organizaciones- señala que la suspensión "impidió la participación de los raperos del proyecto Compendio Soandry HDC y NavyPro, además del Elokuente, entre otros artistas", lo cual demuestra nuevamente cómo el régimen cubano censura a los artistas.

Según relata la carta, el 25 de mayo una patrulla policial estuvo apostada en las inmediaciones del bar, localizado en el municipio Playa, y la decisión fue "transmitida de forma oral al dueño del local, quien posteriormente les comunicó a los organizadores que el evento del jueves y viernes lo hacemos, pero, unilateralmente, el concierto del sábado no se realizará".

"De esta manera, el régimen aplica el Decreto 349 de 2018, una Ley Mordaza que limita la libertad de expresión y de creación de los artistas cubanos a través de la figura del supervisor-inspector —o directamente por agentes de la Seguridad del Estado— y que luego de su aprobación, fue denunciada por la mayor parte de la comunidad cultural cubana", explica la declaración.

"Con esta medida, el régimen vuelve a mostrar el miedo que tiene a su propio pueblo y, más especialmente, al mundo de la cultura por su capacidad de conectar con el ciudadano de a pie. Los artistas son ante todo vecinos, miembros de una comunidad, amigos, familiares, gente del pueblo que sufren las mismas penurias que el resto de sus conciudadanos y, por lo tanto, se convierten en referentes de cambio, interlocutores confiables y cercanos", apunta el texto.

El encuentro contaba con un variado programa de artes vivas, visuales y sonoras, entre las cuales proponía talleres, exposiciones y showcase, protagonizados por los Dj Dataset, Mike Style, Reymel, Other Place, Más Milo, Erick, Lino, entre otros, así como los artistas YoLoopz, Roxi, Dinastía Urbana, Papagoza, Sekou y muchos más.

Desde las diversas plataformas digitales los participantes de la cita lamentaron el incidente y transmitieron sus disculpas al público, como el activista y músico Osvaldo Navarro Veloz, quien destacó, además, el valor del rap cubano en el actual contexto que "tiene la oportunidad de retomar sus fuerzas, de jugar un papel protagónico e importante, cívico y social".

En tanto, el rapero, productor y fundador del estudio Real 70, Papá Humbertico, refirió que "la mentalidad obsoleta de quienes 'dirigen' este país no cambia! Me disculpo con toda la gente que pensaba asistir y me solidarizo con artistas y organizadores! Nos vemos pronto!".

La coalición D'Frente llamó a defender el mundo del arte de la fuerza de la censura, pues el universo creativo "debe ser ante todo reino de espontaneidad, es un asalto continuado a la libertad, una persecución a los contenidos políticamente incómodos y un ataque al derecho de los ciudadanos de conocer otras realidades diferentes a las propias de la institucionalidad oficial cubana".

El tema de la censura en Cuba no es nuevo. En 2020, la propia Agencia Cubana de Rap, subordinada al Instituto Cubano de la Música, calificó al cantante contestatario Denis Solís como un “supuesto rapero”, que no representa a ese género musical en el país.

En un comunicado oficial la entidad cuestionó la solidaridad que mostró el Movimiento San Isidro hacia Solís, quien fue condenado a ocho meses de prisión por un supuesto delito de desacato.

Hace unos días, Lisandra Rodríguez, conocida como la "Amy Winehouse cubana" debido a su notable parecido físico con la fallecida cantante británica, fue expulsada del bar donde trabajaba como camarera en La Habana Vieja, según reveló la propia joven en sus redes sociales.

En junio de 2023, el cineasta cubano Juan Pin Vilar envió una carta al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, a propósito de la censura manifiesta del régimen al documental La Habana de Fito.

La misiva recordaba que en abril de ese año el Ministerio de Cultura prohibió la exhibición del material en la sede del grupo de teatro El Ciervo Encantado, en el Vedado, como parte de la censura de una jornada de proyección de documentales.

El realizador expresó en la carta su desacuerdo con la medida, la cual calificó "como un acto deplorable que impone una mirada sesgada sobre el documental y supedita el testimonio de Fito Páez a cuestionamientos políticos o de credulidad histórica".