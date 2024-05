Película "Plantadas" estará disponible en la plataforma Vix

Fotograma del filme "Plantadas" Foto © Captura de video YouTube / Vilaplana Films

La película Plantadas, del cineasta cubano Lilo Vilaplana, que deviene en homenaje a las presas políticas cubanas víctimas del castrismo, estará disponible en el servicio de streaming hispano Vix.

Desde la cuenta oficial en Instagram del filme dieron a conocer esta noticia, que acerca la producción a más interesados en verla.

“Plantadas estará disponible en la plataforma Vix a partir del 15 de Mayo”, escribieron.

Plantadas, que se filmó durante el año 2022, cuenta con las actuaciones de Alina Robert, Claudia Toma, Rachel Vallori, Yuliet Cruz, Ariel Texidó, Daniel Romero, Luis Manuel Álvarez, Lily Rentería, Larisa Vega, Amarilys Núñez, Juanita Baró, Vivian Ruiz y Frank Egusquiza.

El guion es de Ángel Santiesteban, Ninoska Pérez y el propio Vilaplana, quien comparte dirección con su hijo Camilo.

Sobre esta película, Larisa Vega ha dicho que “es una representación del dolor, angustia y desesperación de esos familiares de presos y presas”.

En el estreno del filme durante el XL Festival Internacional de Cine de Miami, el pasado año, Joe Carollo, comisionado de Miami, sentenció que “cualquier persona que vea esta película y sea cubano y no le afecte es un ser humano que no tiene corazón ni conciencia. Ver el sufrimiento de estas señoras, de miles como ellas, me afectaron profundamente. Estas mujeres que tenemos aquí tienen más coraje que la gran mayoría de los hombres en el mundo”.