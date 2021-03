"Regreso a Costa Rica", confirma Karla Pérez tras la prohibición del gobierno de entrar a Cuba

La joven periodista Karla Pérez, quien se encontraba varada en Panamá luego de que el gobierno cubano le negara hoy la posibilidad de regresar a Cuba, confirmó que regresará a Costa Rica, país que la ha acogido en los últimos 4 años.

"Regreso a Costa Rica hoy a las 9 de la noche", dijo la joven de 22 años en un audio distribuido a la prensa independiente y amigos cercanos.

Karla también contó que las autoridades de Panamá, país donde hizo una escala y fue retenida cuando intentaba abordar un vuelo de Copa Airlines con destino a Cuba, que las autoridades panameñas al ver la trascendencia de su caso en las redes sociales la acompañaron y verificaron con la aerolínea que efectivamente podía regresar a Costa Rica.

La comunidad de periodistas independientes, artistas e intelectuales en Cuba se volcaron en las redes sociales a denunciar la negativa por parte del gobierno cubano de dejar entrar a su país a Karla Pérez, quien fue expulsada en 2017 de la carrera de Periodismo en la Universidad de Villa Clara "Marta Abreu" por sus ideas políticas.

A pesar de que la joven periodista cumplía con todos los requisitos para realizar el viaje, como prórroga del pasaporte actualizada y prueba PCR, las autoridades no le permitieron abordar el vuelo sin ofrecer explicaciones más allá de un audio de un funcionario no identificado que decía que tenía prohibida la entrada al país.

Jorge Luis Posada, padre de Karla Pérez aseguró que la familia estaba destrozada tras el incidente: "Estamos todos destrozados, esperándola y no sabemos en este momento qué es lo que va a pasar en las próximas horas", declaró.

"Después de 4 años vuelven a hacer lo mismo, han acabado con la vida de una persona, han acabado con su familia, han acabado con todo. Es una cosa que no tiene nombre en la historia, solamente una sociedad como esta, un régimen como este puede hacer eso, acabar con la vida de las personas de esta manera", añadió.

En 2017 Karla fue expulsada de la universidad por sus vínculos con el movimiento opositor Somos+.

Tras ese suceso, la joven viajó a Costa Rica para estudiar en una universidad privada en Costa Rica gracias a una beca que le ofreció el diario El Mundo.

A finales del pasado año Karla anunció en sus redes que se había graduado de Periodismo: “Oficialmente periodista. Ahora mismo mucha emoción y cuesta articular palabras, pero sobre todo, feliz y agradecida”, dijo.

Ante esta situación muchos alzaron su voz este jueves, como la periodista independiente Mónica Baró Sánchez:

"Quienes decidieron esto no sólo están pisoteando la Constitución cubana, y burlándose incluso de los millones de cubanos que votaron por ella, sino que están disfrutando esto. Son responsables tanto quienes decidieron este horror como quienes, pudiendo, no hacen nada por revertirlo. En casos como estos es donde de veras la naturaleza de un gobierno se manifiesta. Aquí no estamos frente a un error del gobierno, ya han pasado demasiadas horas como para pensar que se trata de un error. Aquí estamos frente a la maldad más básica del mundo", sostuvo.