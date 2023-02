Cubana critica falta de parqueos de bicicletas en La Habana

Una cubana criticó la falta de parqueos de bicicletas en La Habana, y la actitud de muchas empresas estatales y organismos que se niegan a que los ciclistas que acuden a hacer trámites entren con sus bicicletas.

La periodista Claudia Rafaela Ortiz fue testigo de cómo en una oficina comercial de ETECSA, en Marianao, una trabajadora le dijo a una clienta que no podía entrar la bici, ni siquiera dentro de la reja perimetral del local, a pesar de que había espacio de sobra. Ante el reclamo de la usuaria que acostumbraba a ir allí en bici, la empleada, por su buena voluntad, se ofreció a mirar el ciclo mientras hacía la gestión.

"No es ETECSA, todas, todas las entidades hacen eso a los ciclistas. Al menos es mi experiencia. Tiendas, banco, policía, oficinas de trámites, terminales, agencias, hospitales. Incluso los parqueos, remuneración mediante, se niegan a custodiar las bicicletas", dijo en su Facebook.

Captura de Facebook / Claudia Rafaela Ortiz Alba

Claudia no entiende que, estando el transporte público tan malo, una alternativa tan sostenible y saludable como las bicis, que descongestiona el transporte público, mantiene activo a la persona y no emite gases contaminantes, no es viable para muchos porque no hay parqueos de bicicletas, ni las entidades crean condiciones para atender a los ciclistas.

"Yo asumo que al emitir orientaciones administrativas de prohibir las entradas de bicicletas y ciclomotores a las entidades la institución está cuidado su responsabilidad en caso de robos (...), pero también entiendo que, si hasta los baños públicos se cobran, ¿qué impide que se le arriende a cuentapropistas áreas en los predios de instalaciones concurridas para servicios de parqueo? O incluso áreas subutilizadas dentro de las mismas instalaciones", sugirió.

La reportera recordó al sistema de bicicletas públicas que comenzó a implementar el Ministerio de Transporte en la capital, pero subrayó que un buen proyecto solo no resuelve el problema con la agilidad que se necesita.

"Hay que comenzar a resolver esos pequeños problemas de soluciones simples e inmediatas. Que los grandes ya nos traen lo suficientemente mal", concluyó.