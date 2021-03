Minrex responde tras petición de información de periodistas cubanos sobre Karla Pérez

La directora de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Yaira Jiménez Roig, puso en duda la legitimidad del grupo de periodistas que exigió información sobre la joven cubana Karla Pérez la tarde de este jueves, frente a la sede de la institución en La Habana.

La respuesta se produjo durante una transmisión en vivo del medio oficialista Cubadebate desde el ministerio, en la que la periodista que condujo el espacio dijo que los ciudadanos que habían ido a solicitar información dijeron que no fueron atendidos, algo que se contradice con las propias versiones que los periodistas dieron a través de transmisiones en vivo en las redes, principalmente Maykel González Vivero, que compartió lo que le había dicho el jefe de Atención a la Población y dijo que el trato había sido "muy amable".

La funcionaria del Minrex, que no ofreció ninguna información acerca del caso de Karla Pérez, desvió las preguntas de la periodista cambiando el enfoque hacia la legitimidad de la preocupación de los periodistas independientes, en lugar de explicar por qué Karla no había podido entrar a Cuba, y calificó de show que los periodistas transmitieran en vivo para divulgar la información de lo que había ocurrido, un ejercicio fundamental del periodismo.

"¿Preocupación legítima o es simplemente un pretexto más para montar un show en la Cancillería de Cuba, que tiene una práctica consolidada de atención a la ciudadanía?", cuestionó la funcionaria cubana.

Al exponer el motivo por el cual los periodistas fueron a exigirle información al Minrex, la directora de Comunicación del ministerio dijo que habían ido a "interesarse por una amiga que no pudo abordar el vuelo de Panamá a La Habana", sin aclarar que la razón por la que no pudo hacerlo fue porque el Gobierno cubano no se lo permitió, dejando a la joven en una situación de vulnerabilidad y desamparo, ya que no puede permanecer en Panamá porque no tiene visa y en Costa Rica ya no tiene permiso para residir como estudiante.

Esta tarde, el periodista independiente Maykel González fue recibido por Giraldo Mazola, jefe de Atención a la Población del MINREX, quien "reconoció las irregularidades que ha habido en toda esta historia de Karla Pérez".

"Incluso admitió que se ha permitido la entrada de cubanos con prórrogas vencidas, lo cual no es ni siquiera el caso de Karla, que tiene sus prórrogas en regla", contó Maykel.

El embajador se comprometió a notificar a la embajada cubana en Panamá sobre la situación de Karla Pérez y dijo que este viernes les ofrecería más información sobre el caso de la joven periodista.