Iliana Hernández denuncia que ETECSA le interrumpió el servicio de Internet

La reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, una de las acuarteladas en la sede del Movimiento San Isidro, denunció en sus redes sociales que la compañía de comunicaciones cubana, ETECSA, le cortó el servicio de Internet.

"Ya empezó ETECSA a dejarme sin servicio, estoy conectada igual, ya dejen de robarme, cada vez que quitan el servicio me están robando", denunció Hernández, quien es habitualmente víctima de esta mala praxis de la compañía cubana.

En días recientes varios periodistas independientes cubanos han sido amenazados, vigilados y apresados. Uno de ellos es el joven Héctor Luis Valdés, a quien este viernes la Seguridad del Estado le prohibió acercarse a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

"Hasta que no cesen las convocatorias. Espere la conferencia de prensa que dará Bruno Rodríguez Parrilla. Si lo vemos cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo vamos a detener", le dijeron los agentes de la policía política.

Uno de los temas más fuertes en el debate en las redes sociales de cubanos es la negativa de la Seguridad del Estado a dejar volver a La Habana a la periodista Karla Pérez. La joven ha tenido que regresar a Costa Rica y solicitar asilo político. Su familia está devastada. Un grupo de periodistas se presentó este jueves en el MINREX para exigir una respuesta y esto ha hecho detonar las estrategias habituales de los represores en la isla.

Hace justamente un mes ETECSA hizo la misma operación de silenciar a periodistas, dejó a Hernández sin conexión. La creadora de la campaña "La cola de la libertad" aseguró en aquel momento que le cortaron también el servicio telefónico.

Hernández ha denunciado que es una mujer maltratada por el régimen castrista, debido a su trabajo y a sus posiciones políticas. "Me vigilan, me regulan, me cortan los servicios de internet, me difaman, me humillan, me secuestran y me encierran en calabozos. #NoQueremosMásDictadura #PatriaYVida", dijo en Twitter.

La reportera se desempeña en La Habana bajo el continuo asedio de la policía, detenciones arbitrarias por parte de agentes de la Seguridad del Estado, vigilancia en su casa e interrupciones de los servicios de comunicación. Aún así logra mantener informada a la amplia audiencia que sigue sus directas en CiberCuba.