Gobierno cubano dice que en centros de aislamiento no puede faltar el cariño ni la higiene

El Primer Ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, comentó este jueves las condiciones de los centros de aislamiento por el coronavirus y aseguró que el “buen hacer” que debe definir en todo momento el desempeño en esas instalaciones.

La urgencia por crear capacidades de aislamiento no puede llevar a la violación de los procedimientos diseñados, dijo Marrero. "A las personas que inevitablemente vayan a esos centros -subrayó-, tenemos que atenderlos “con derroche de cariño, de buen servicio, de buen trato; nos podrá faltar algún recurso, pero tenemos que tener mucha higiene, mucha limpieza, eso no puede faltar en esos lugares”.

Las declaraciones fueron hechas durante la reunión de trabajo -encabezada por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez; el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura; el vicepresidente Salvador Valdés Mesa; y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández.

Las palabras de Marrero contrastan con las numerosas denuncias recientes sobre las precarias condiciones de esas instalaciones.

Desde un centro de aislamiento en Camagüey, por ejemplo, un cubano denunció este mes la pésima situación de higiene y alimentación que viven los pacientes que están ingresados con sospechas de tener coronavirus.

Mediante fotos enviadas al portal digital La Hora de Cuba, la persona, que prefirió mantenerse en el anonimato, mostró la falta de limpieza en los baños, donde tanto los azulejos de las paredes como el suelo se ven manchados y más que sucios, empercudidos.

Desde La Habana, otra cubana, recluida en La Lenin, una conocida escuela vocacional preuniversitaria que meses atrás fue habilitada por el gobierno para acoger a personas que han estado en contacto con pacientes de coronavirus, también se quejó en febrero de la falta de higiene y la mala atención médica del lugar.

"Aquí no se limpia, no se atienden los baños, no hay higiene, todo está sucio. No te cambian las sábanas, no te cambian las toallas. Se acaban los medicamentos, no hay Duralgina para cuando te ponen el medicamento, que es fuerte y te hace reacción. No hay nada, todo está cochino", describió la persona recluida en el muro de Facebook del grupo Aduana & Inmigración de Cuba.

La cantidad de personas recluidas en estos centros siguió siendo alta esta semana mientras que la escasez de material sanitario y desinfectante es un secreto a voces.

En la reunión de la cúpula oficialista en la que Marrero llamó a preconizar la higiene, también participó el ministro cubano de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, quien detalló que permanecían ingresados 3 681 casos sospechosos y habían 2 027 nuevas personas aisladas en instituciones de todo el país por ser contactos de pacientes diagnosticados con la enfermedad.

Sobre los pacientes positivos que permanecen en centros hospitalarios, Portal Miranda dijo que tras reportarse 689 casos durante la jornada y concederse 828 altas médicas, disminuyó a 3 596 el número de activos. Hasta la fecha, acotó, han superado la enfermedad el 93,7 % de quienes se han contagiado con la COVID-19.

Las autoridades precisaron que la mayor dispersión del virus está en las provincias de La Habana y Artemisa, con nuevos enfermos en todos sus municipios.

Precisamente la dispersión del SARS-Cov-2 que se manifiesta en el territorio artemiseño, es lo que hace más compleja allí la actual situación epidemiológica, según definió a través de videoconferencia el Gobernador Ricardo Concepción Rodríguez.

El escenario más complicado, abundó, se encuentra en estos momentos en el municipio de San Cristóbal, donde se han reportado casos de forma sistemática en los últimos días.

Durante el intercambio rindieron cuenta, además, las autoridades gubernamentales de La Habana, Granma y Santiago de Cuba, las tres provincias con mayor cantidad de casos reportados en la jornada con 446, 36 y 47, respectivamente, según el más reciente reporte del MINSAP.