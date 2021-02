Cubana desde un centro de aislamiento en La Habana: "Aquí no hay higiene, se acaban los medicamentos"

Una cubana que se encuentra en un centro de aislamiento en La Habana, denunció la situación que está viviendo debido a la falta de higiene y la mala atención médica del lugar.

La mujer está recluida en La Lenin, una conocida escuela vocacional preuniversitaria que meses atrás fue habilitada por el gobierno para acoger a personas que han estado en contacto con pacientes de coronavirus.

Comida de los pacientes en el centro de aislamiento. Foto: Captura de Facebook

"Como pueden observar en las fotos, aquí no se limpia, no se atienden los baños, no hay higiene, todo está sucio. No te cambian las sábanas, no te cambian las toallas. Se acaban los medicamentos, no hay Duralgina para cuando te ponen el medicamento, que es fuerte y te hace reacción. No hay nada, todo está cochino", describió en el muro de Facebook del grupo 'Aduana & Inmigración de Cuba'.

La paciente relató que al día siguiente de haber ingresado le hicieron el PCR, concretamente el sábado 13 de febrero. El martes por la mañana fue que le dieron respuesta, y esta fue que había que repetir el test.

"Trabajan mal y hacen las cosas mal", subrayó.

"Yo casi voy para una semana aquí, no veo a mis hijas, no veo a mi familia, no puedes ver a nadie, solo, casi sin ninguna atención médica. Todo lo que dicen en el televisor es mentiraaaaaaaaaaaa, no lo crean, yo que lo estoy viviendo en carne propiaaaa, esto es una tremenda falta de respeto", agregó.

"Al pueblo estos centros no sirven, por lo menos este, no sé los otros. Estoy desesperada, ya no aguanto más y a nadie del gobierno de este país le importa esto. (...) Estos son los días más negros de mi vida, que desagradable es estar en este lugar y después por el televisor sacan los mejores centros pero no sacan a la luz lo que realmente estamos viviendo aquí", añadió.

Son bastantes frecuentes las denuncias de cubanos que están internos en centros de aislamiento contra el coronavirus, denuncian la escasez de recursos y el mal trabajo en dichas instalaciones.