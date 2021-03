Cubanos se suman a manifestación "Patria y Vida" desde varias ciudades del mundo

Cubanos residentes en diferentes ciudades del mundo sumaron sus voces a la convocatoria del movimiento Somos+ que, bajo el lema de Patria y Vida, exigió a la administración de Joe Biden y otros gobiernos del mundo a priorizar la promoción de los derechos humanos en Cuba, antes que los negocios.

En las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington, se congregó en la mañana de este sábado el grupo más nutrido de cubanos que demandaron al presidente Biden que priorice los derechos de los cubanos, antes que los negocios con el gobierno de la isla.

Con la presencia de reconocidas figuras como el presentador José Carlucho, el Gran Maestro de ajedrez Lázaro Bruzón, el economista Manuel Milanés y el humorista Andy Vázquez, la manifestación de cubanos en Washington también exigió la liberación de los presos políticos, un tema que ha cobrado especial relevancia luego del estreno de la película Plantados, del director cubano Lilo Vilaplana.

Mientras el líder de Somos+, Eliécer Ávila, pidió "la cancelación de la visa a todos los dirigentes comunistas y a sus familias, la cancelación de sus cuentas en divisa y que se mantenga la política de presión a la dictadura, que no cedan en los negocios con la dictadura", el humorista Andy Vázquez, intérprete del popular personaje Facundo Correcto pidió que no haya más abusos, que no haya más destierros ni más familias separadas".

Además de Washington, otras ciudades del mundo escucharon el mensaje de cubanos reclamando libertad y derechos, y escucharon a los cubanos corear la letra de la canción Patria y Vida.

En Madrid, frente a la Representación de la Comisión Europea en España, ubicada en el céntrico Paseo de la Castellana, se congregó un grupo de cubanos alrededor de una tribuna en la que varios participantes tomaron la palabra.

Uno de ellos, Lázaro Mireles, secretario de comunicaciones de Somos+ y coordinador del Movimiento Acciones x la Democracia, leyó un comunicado en el que demandó la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea (UE) y la República de Cuba, en virtud de la cláusula democrática y de derechos humanos que contiene en su articulado.

Asimismo, apeló a la responsabilidad de los países principales socios comerciales del régimen cubano, como España, Canadá y otros, a los que echó en cara la falta de sensibilidad hacia la comunidad cubana que sufre las violaciones de sus derechos y la falta de libertades que los somete a un poder que los ha empobrecido material y espiritualmente.

En el evento de Madrid también tomó la palabra Yanelis Núñez, coordinadora del Movimiento San Isidro en Madrid, quien llamó a seguir denunciando y estar atentos a todas las convocatorias de la sociedad civil cubana. Ciudadanos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y otros países también tomaron la palabra para expresar su solidaridad y transmitir su experiencia de la lucha contra la tiranía, a través de la presión de la sociedad civil.

Por su parte, otro grupo de cubanos participó en la concentración convocada en Palma de Mallorca. A pesar de la lluvia y el mal tiempo, la manifestación se celebró en un ambiente festivo en el que se escucharon las notas de Patria y Vida, así como Ya viene llegando, de Willy Chirino.

Presidida por un altar con la Virgen de la Caridad y la bandera de Cuba, la manifestación dejó ver grandes carteles en los que se pedía libertad y democracia para Cuba, así como el lema de Patria y Vida a los pies de la Catedral de Santa María de Palma de Mallorca.