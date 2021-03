Especialistas afirman no haber encontrado evidencias que confirmen caída de un meteorito en el Oriente de Cuba

Especialistas e investigadores cubanos aseguran que no existen evidencias materiales de que el evento percibido en la noche del 19 de marzo en el oriente de Cuba se haya tratado de la caída de un meteorito, como hasta el momento afirman muchas personas.

"En tanto no se obtengan evidencias materiales tangibles de un 'objeto natural de origen cósmico' caído a tierra en la zona, no es posible afirmar de manera categórica, que sea un meteorito, pudiendo tratarse en cambio de un objeto mucho menor que por 'sublimación progresiva' se desintegró completamente en la alta atmósfera (en cuyo caso hablamos de un meteoro y no de un meteorito como tal)", sostiene una nota informativa difundida este sábado.

El comunicado fue emitido por un equipo multidisciplinario de expertos de los Institutos de Geofísica y Astronomía y Meteorología de la Agencia de Medio Ambiente; del Centro de Investigaciones Sismológicas y la Delegación Territorial en Holguín, todos pertenecientes al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Según explican, las explosiones que tuvieron lugar a las 10:05 de la noche del viernes en la provincia de Holguín, e incluso en zonas más alejadas al sur del territorio, deben estar con certeza relacionadas con la onda balística o de expansión del pequeño objeto que entró en la atmósfera a esa hora.

"Hasta el momento de elaborar la presente nota, no se han encontrado evidencias materiales que permitan afirmar o confirmar la posible caída de un meteorito sobre la costa norte de la provincia de Holguín y sí en cambio, un destello y explosión en la alta atmósfera terrestre, en un punto al sur–sureste de la Bahía de Nipe, que pudiera haber sido sublimado y extinguido, en la atmósfera alta, a esa hora, sobre el territorio antes mencionado", argumentan.

"Lo observado no significa necesariamente que el suceso esté relacionado de forma confirmada, con la posible caída de un meteorito en el mar, o en algún lugar de la geografía holguinera", sostienen.

Los especialistas alegan que la fuerte explosión percibida por gran parte de la población en la provincia de Holguín estaba acompañada de luces y bolas de fuego en el firmamento, y que se tienen noticias de perceptibilidad de un estruendo fuerte a esa hora de la noche, en la localidad de Yaguaneque, así como en Moa y otras zonas de la provincia oriental.

"El Servicio Sismológico Nacional informó con respecto al suceso sobre el registro de una señal a las 10:06 p.m. en sus equipos en las estaciones situadas en la localidad de Moa. Esta señal no se corresponde con ningún sismo", señalan.

También indicaron que esos sucesos explosivos acontecidos en la alta atmósfera de la Tierra, pueden estar estrechamente relacionados no solo con meteoritos, sino con meteoros, meteoroides, e incluso, con basura o desechos cósmicos de naves y satélites artificiales de la Tierra, gran parte de los cuales orbitan nuestro planeta, de manera permanente.

Los especialistas informan que continúan en la búsqueda de evidencias que detallen qué fue lo ocurrido el viernes.

La noche de ese día la estación sismológica de Moa registró varios fenómenos luminosos en el cielo, que fueron descritos también por personas de ese lugar, quienes aseguraron haber visto "una luz roja y blanca seguida por una explosión".

Aunque Enrique Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional, dijo que dada la naturaleza del fenómeno "tentativamente se produjo la caída de un meteorito", aún no hay evidencias al respecto.

El fenómeno en el oriente cubano ha generado numerosos tuits, memes y comentarios jocosos en redes sociales. Algunos dicen que se trata de "un meteorito financiado por el imperio", "con el objetivo de protagonizar un show mediático".

Un cubano afirmó, a modo de broma, que "el meteorito era un mercenario de la CIA y tenía como objetivo fomentar el caos. Este es otro ejemplo de los métodos de guerra no convencionales que buscan el fin de la revolución".