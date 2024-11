Investigan en Matanzas la posible caída de un meteorito

Posible caída de meteorito en Matanzas

Foto © Juventud Téusuarios en redes sociales informaron haber observado, alrededor de las 7:13 p.m., una estela de humo en el cielo de la provincia de Matanzas. Este rastro no parece corresponder a una estela de condensación típica de un avión. Hasta el momento, no se ha confirmado el hallazgo de un fragmento en tierra, lo que impide asegurar que se trate de un meteorito. Es posible que lo observado haya sido una bola de fuego o un pequeño bólido. Henry Delgado Manzor, meteorólogo aeronáutico cubano, señaló que no se ha reportado ningún sonido asociado al fenómeno, lo que sugiere que no hubo fragmentación y que probablemente se trató de un objeto pequeño. Además, aclaró que este evento no está relacionado con efectos crepusculares provocados por lanzamientos de cohetes desde Florida, y no se registraron aviones en la zona durante ese horario. En los próximos días, los sistemas internacionales de detección de bólidos se actualizarán, ya que los últimos datos disponibles son hasta el 27 de octubre, lo que podrcnica