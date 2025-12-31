Primera superluna de 2026 brillará en enero junto a una lluvia de meteoros

Vídeos relacionados:

El inicio de 2026 estará marcado por uno de los espectáculos astronómicos más llamativos del calendario: la primera Luna llena del año coincidirá con una superluna, conocida tradicionalmente como la Luna del Lobo, y su presencia en el cielo nocturno se verá acompañada por el pico de una de las lluvias de meteoros más intensas del año, las Cuadrántidas.

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, la primera superluna de 2026 podrá observarse el 3 de enero, cuando la Luna se ubique en la constelación de Géminis.

No obstante, el disco lunar se verá completamente iluminado durante varios días, desde el 1 de enero, por lo que el brillo característico del plenilunio será perceptible incluso antes de la fecha central del fenómeno.

Se denomina superluna a la coincidencia entre la fase de luna llena y el perigeo, el punto de la órbita en el que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra. En este caso, el perigeo ocurrirá el 2 de enero a las 2:00 am (hora de España), cuando la distancia entre ambos cuerpos será de aproximadamente 360,431 kilómetros.

Aunque la Luna aún no estará completamente llena en ese momento, presentará una luminosidad del 97 %. Para la noche siguiente, ya en fase plena, el satélite se habrá alejado unos 3,000 kilómetros, una variación imperceptible para la observación común.

Según la NASA, cuando ocurre una superluna esta parece hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante que la Luna más tenue del año, aunque ,esta diferencia no siempre es fácil de percibir a simple vista.

Lo más leído hoy:

La Luna del Lobo recibe su nombre de antiguas tradiciones de pueblos indígenas de Norteamérica, que vinculaban las lunas llenas con ciclos de caza y cosecha. En pleno invierno, los aullidos de los lobos habrían inspirado esta denominación.

Este año será particularmente especial en cuanto a fases lunares: no habrá 12 lunas llenas, como es habitual, sino 13, debido a la presencia de una "luna azul” el 31 de mayo, cuando el satélite se mostrará por segunda vez en un mismo mes.

La superluna del 3 de enero coincidirá con el pico de las Cuadrántidas, una de las tres lluvias de meteoros más destacadas del año. Estas se originan a partir de los restos del asteroide 2003 EH1, y reciben su nombre de una constelación ya no reconocida oficialmente.

En condiciones ideales, este fenómeno puede ofrecer entre 120 y 200 meteoros por hora; sin embargo, la intensa luminosidad de la superluna reducirá considerablemente esta cifra.

Según la Sociedad Estadounidense de Meteoros, durante el pico -que se concentrará entre la noche del viernes y la mañana del sábado- los observadores podrían ver menos de 10 meteoros por hora, en contraste con los cerca de 25 meteoros por hora que suelen apreciarse en cielos oscuros.

Mike Shanahan, director del planetario del Liberty Science Center, recordó que la Luna llena es el principal obstáculo para disfrutar plenamente de estas lluvias.

Aun así, ambos fenómenos serán visibles sin necesidad de equipos especiales.

La superluna se mantendrá visible durante la noche del 3 al 4 de enero desde cualquier lugar del mundo donde sea de noche y el cielo esté despejado, mientras que las Cuadrántidas se aprecian principalmente desde el hemisferio norte.

Para intentar ver los meteoros, se recomienda alejarse de las luces urbanas, permitir que los ojos se adapten a la oscuridad, evitar mirar pantallas y buscar zonas donde el brillo de la Luna pueda quedar parcialmente oculto por montañas, árboles u otros obstáculos naturales.

Este evento también marca el cierre de una racha de superlunas que comenzó en octubre y se extendió por cuatro meses consecutivos.

La siguiente superluna no se espera hasta finales de 2026, lo que convierte a la Luna del Lobo en una oportunidad especial para los aficionados a la astronomía.