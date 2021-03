"Teatro del absurdo", el nuevo poema de Alexis Valdés sobre la situación en Cuba

El popular humorista cubano Alexis Valdés dio a conocer a sus seguidores su más reciente poema, titulado "Teatro del absurdo", en el cual da su visión de algunos de los recientes acontecimientos que han ocurrido en su país.

El presentador habla en sus versos de la negativa del gobierno a dejar entrar al territorio nacional a la periodista Karla Pérez, quien pasó cuatro años estudiando en Costa Rica; también critica a los policías que fueron vistos orinando en el busto de Julio Antonio Mella y el manotazo del ministro de Cultura, Alpidio Alonso, a un periodista independiente.

"Ayer me puse a escribir unos versos, porque si te pones a mirar todo lo que pasa en Cuba, parece una función del teatro del absurdo. Y así le titulé, porque es así. Todo es una locura, todo es un despropósito", dijo Alexis en una directa que hizo en su muro de Facebook, en la que envió su apoyo a los cubanos que el sábado se manifestaron en Washington.

"Un policía que mea en la estatua de Mella, un ministro de Cultura que da manotazos. Eso es de locos. Una chica de 22 años que no tiene otra nacionalidad en el mundo (porque si fuera residente en otro país, pero no tiene otra) tampoco puede entrar a su país. Y todo eso es como un gran absurdo, y entonces yo me inspiré", detalló.

A continuación, CiberCuba reproduce íntegramente las décimas de Alexis Valdés.

"Una joven desterrada en el istmo panameño

por un gobierno que es dueño de su salida y su entrada.

La funcionaria cuestionada al viejo discurso apela,

y suelta la misma muela que ya no entra ni con grasa:

La joven no vuelve a casa por más que al padre le duela.

¿En qué academia, en qué escuela, aprendieron estas leyes,

estos pichones de reyes que no llegan a la suela?

Estos tienen más espuela que el maestro del absurdo.

Ionesco es un pobre zurdo al que le falta un hervor,

ante el genio creador de este espectáculo burdo.

Un policía meando al pobre Mella empedrado,

otros policías cantando que mejor que hubieran cagado.

Lo ridículo ha trocado el viejo drama en comedia.

El gobierno no remedia, el pueblo sigue con hambre,

y los zánganos del enjambre le aprietan hasta las medias.

De la farsa a la tragedia, de la tragedia al choteo.

Por más que busco no veo el género en Wikipedia.

¿Será una tragicomedia, será esto un épico bufo?

Se queda corto Tartufo con tal teatro de altura,

en que el ministro de Cultura interpreta al héroe Chufo.

Yo creo que ni Rufo podría hacer crítica seria

de esta obra de miseria y con tal mediocre tufo.

¿Habrá escrito algún pitufo este esperpento coral?

Puesta en escena fatal la que tiene esta función.

Por Dios, que caiga el telón y que venga ya el final".

En los últimos tiempos Alexis Valdés se ha valido de la poesía para mostrar su inconformidad con las cosas que suceden en su patria.

A inicios de marzo le dedicó unas décimas al cantautor Raúl Torres, autor de la canción 'Patria o Muerte por la Vida', a la que calificó de "mierda pinchá en un palo".

"Está cabrona, brother (...) Lo hiciste apurado, por encargo (...). Es una cosa de espanto. Después del Holocausto, la matanza de Tiananmén y el exterminio de los gitanos, ahí está tu canción. Y ya después, 'Paquita la del barrio' y todo eso", dijo con ironía.

También hizo unos versos para el nieto de Fidel Castro, Sandro, tras el video en que este alardeaba de su lujoso Mercedes-Benz.

Con el poema "Caretas que caen", el creador del personaje Cristinito criticaba la doble moral del régimen, que pide austeridad al pueblo mientras la casta gobernante lleva una vida llena de privilegios.

"Es una burla horrorosa/ para un pueblo desgastado/ ver a un tontorrón mimado/ paseándose en su carroza", escribió el actor.