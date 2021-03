Alexis Valdés dedica décimas a Sandro Castro y su Mercedes Benz: "Es una burla horrorosa para un pueblo desgastado"

Sin eufemismos. Así son las décimas que el actor y humorista cubano Alexis Valdés ha dedicado al nieto de Fidel Castro, Sandro, luego que este presumiera en las redes sociales de su "juguetico": un lujoso Mercedes Benz.

Valdés también usó su popular muro de Facebook, pero para arremeter con humor y sin cortapisas, con la vergonzosa desigualdad que han puesto de manifiesto las imágenes. "Es una burla horrorosa/ para un pueblo desgastado/ ver a un tontorrón mimado/ paseándose en su carroza", escribió.

El poema competo, titulado "Caretas que caen", aborda de manera incisiva el doble rasero gubernamental, que pide austeridad al pueblo y mientras tanto exprime al pueblo que trabaja sin poder acceder a los privilegios de la casta gobernante.

También alude al periodismo oficialista, y su incapacidad para reflejar o criticar al "nietísimo" mientras se ensaña con los activistas independientes o denigra a los disidentes.

Este es el texto completo de las décimas:

Caretas que caen



A los reyes empotrados

de la Perla del Caribe

el que aquí abajo suscribe

les va a dejar un recado.

Altezas qué les ha pasado?

¿Han perdido la chaveta?

¿Se les abrió la gaveta?

¿Cómo se le escapa a ustedes

ese niño en el Mercedes?

De eso no hay por la libreta.



Es sajar a sangre fría

a un pueblo trabajador

que a diario con dolor

mira su mesa vacía.

Yo eso lo escondería

¿No les parece que aprietan?

Que a cualquiera da rabieta

ver lo que hace ese eunuco

¿Se pusieron nasobuco

Y olvidaron la careta?



Ya se nota mucho el timo

la gente está despertando

y cómo dijo Chirino

el día viene llegando.

Así que vayan cuadrando

el cajón de los billetes

pa' cuando se forme el brete

hacer un mutis sin bises

antes de que los mambises

vuelvan a alzar el machete.



Un pueblo no es un limón

que uno exprime hasta que quiere

nuestros hombres y mujeres

tienen mente y corazón

Y entendieron la cuestión

que el bienestar es pa' pocos,

que les han comido el coco

con el cuento del librito

pero que les tienen fritos

y comiéndose los mocos.



Mientras el nieto del Fifo

se pasea en un Mercedes.

¡Qué bien que saben ustedes

a quien le abren el grifo!

La del pueblo me la rifo.

Todo para la jet set

Y la gente en internet

viendo al niñato orgulloso

con su carrazo sabroso

y su rostro de bistec?



Qué cosa?



Es una burla horrorosa

para un pueblo desgastado

ver a un tontorrón mimado

paseándose en su carroza.

Como si fuera jocosa

la actitud. Una viñeta.

O más bien una galleta

en la cara del cubano?

¿Es que se les fue la mano

o ya se cayó la careta?



Y esos bravos periodistas

que en ese tal Noticiero

ponen su más tierno esmero

en denigrar activistas?

Y también a los artistas

Y hasta faltan al respeto

con su baba de panfleto

a todo aquel que cuestione

¿a que no tienen cojo...

de meterse con el Nieto?



Altezas yo lo lamento

esto no es una perreta,

pero les cayó la careta

antes de acabar el cuento.

Valdés ha comentado en numerosas ocasiones la situación de los derechos humanos en Cuba, y se ha solidarizado con los artistas y activistas que denuncian la represión del régimen cubano.

El pasado viernes, durante su intervención ante el Parlamento Europeo, aseguró que "la honestidad en Cuba está penalizada".

"Soy un cómico al que en mi país nadie puede ver en un teatro, porque tengo prohibida la entrada a Cuba desde hace 15 años. ¿Por qué? Por tener opiniones diferentes a las opiniones oficiales del gobierno de Cuba y expresarlas. Es decir, por intentar ser un hombre honesto", dijo el humorista.

"Pero hace tiempo ya la honestidad en Cuba está penalizada. Todos los hombres y mujeres honestos que salen a la calle a gritar la verdad dentro de la isla son perseguidos, difamados, torturados, ultrajados, encarcelados", agregó.