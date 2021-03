"Yo volveré": Cubanos llenan las redes de emotivos reencuentros familiares al ritmo de El Uniko y El White

Yo volveré, un tema que estrenaron El Uniko y El White el año pasado, ha cobrado especial relevancia en las redes sociales por estos días, luego de que se convirtiera en la banda sonora de un challenge de reencuentros de familias cubanas.

Las separaciones familiares son uno de los dolores más grandes que viven los cubanos, que se ven obligados a tomar caminos separados por razones tanto económicas como políticas y que, a pesar de que los que se van tienen mejores oportunidades y una vida digna, la ausencia de sus seres queridos es una espina que no se pueden desenterrar.

La pandemia de coronavirus ha venido a traer otro motivo para estar separados: las restricciones de viaje, la reducción de vuelos, el cierre de fronteras o los aislamientos obligatorios han hecho que miles de cubanos que con frecuencia viajaban a la isla para estar con su familia, no puedan ver a los suyos desde hace más de un año, o han venido a sumar un año más para quienes no viajan a la isla con tanta regularidad.

A raíz de la nostalgia acumulada, muchos cubanos han comenzado a compartir los videos de sus emotivos reencuentros familiares en Cuba y la canción elegida para acompañarlos ha sido la de los reguetoneros cubanos, que asegura que "yo volveré a caminar las calles de mi barrio y a visitar a los que extraño".

"Una vida entera no cabe en una maleta (...) fueron tantas cosas las cosas que dejé", es otro fragmento de la canción.

Gritos, llantos, emoción, felicidad, dolor, todo se mezcla en estos reencuentros familiares, que el propio Uniko ha estado compartiendo en sus redes sociales.

"Duro, duro pasar esa puerta y dejar lo que más amas atrás por darle un futuro mejor", "Sin palabras, yo hace tres años no veo a los míos", "Cada vez que veo unos de estos vídeo se me salen las lágrimas, yo llevo dos años sin abrazar a mis padres", "Me fui y nunca más he regresado y estoy destrozada, tres años sin abrazar a mi madre", "Gracias a dios tengo a mi mamá conmigo, pero sé lo que se siente pues llevo 20 años sufriendo de ese mal que se llama la añoranza y la nostalgia de mi Cuba, mi tierra, mi barrio, mis vecinos", comentaron algunas personas en las publicaciones de El Uniko.