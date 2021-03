Periodista cubana critica condiciones de un hospital en Holguín

La periodista cubana Yadianny María Rojas Pupo criticó las condiciones en que se encuentran los baños del hospital Vladimir Ilich Lenin, en la provincia de Holguín.

"Decir que me siento enojada o indignada sería poco para describir mi estado de ánimo ante esta bochornosa e irresponsable situación a la que nos vemos sometidas las pacientes", escribió en su perfil de Facebook.

Rojas Pupo está ingresada en la sala Puerperio Quirúrgico (cuarentena) luego de someterse a una cesárea.

"Una pena de que el nombre de de esta prestigiosa institución holguinera, orgullo de la medicina en nuestro territorio y con una cantera de excelentes profesionales de la salud, se vea manchado por la irresponsabilidad, el descuido, la indolencia, la falta de control, de gestión, la despreocupación, el abandono, el desinterés y hasta la carencia de respeto de quienes deberían velar por la higiene en esta sala", mencionó en su comentario.

Así mismo, señaló que el baño es compartido por todas las pacientes ingresadas en la sala, y que ningún lavamanos funciona, solo un inodoro se puede utilizar, las duchas están sucias y los depósitos de la basura permanecen abiertos y en condiciones antihigiénicas.

"En el cubículo donde me encuentro por ejemplo, el lavamanos no tiene instalación hidráulica, ¿será muy difícil solucionar un problema que no necesita más que interés por parte de algún encargado?", se preguntó la periodista del telecentro provincial de Holguín.

Para finalizar, Rojas Pupo destacó que estas condiciones de salud ponen en riesgo a las madres y sus bebés en medio de la crisis del coronavirus, donde es necesaria la higiene.

"Al coronavirus no sólo se le combate exigiendo el uso del nasobuco. No se puede echar por la borda el esfuerzo de un país que dedica tantos recursos y esfuerzos en la batalla contra la COVID-19", finalizó.

Las denuncias de cubanos sobre las condiciones en que se encuentran muchos hospitales e instalaciones sanitarias de la isla son cada vez más frecuentes.

En junio de 2019 un cubano se quejó que en hospital pediátrico de Holguín, Octavio de la Concepción y de la Pedraja, no solo había insalubridad en los baños, sino falta de camas para ingresar a los pacientes.

Un médico del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, también en esa ciudad, criticó la calidad de los alimentos que le dan a los médicos de guardia, sobre todo para desayunar