Limay Blanco pide ayuda para que una familia cubana con cuatro niños tenga una vivienda digna

El comediante cubano Limay Blanco pidió ayuda en redes sociales para la compra de una vivienda a una familia de jóvenes que tienen cuatro hijos, uno de ellos de 3 meses de edad, y viven en condiciones paupérrimas.

Este popular humorista publicó un video en Facebook muy conmovedor, donde la alegría inocente de los niños al recibirlo contrasta con las condiciones de vida en su casa, sin baño, construida de tabla y de 3x4 metros.

En ese reducido espacio viven Ahmed Hassan y Rosmeris Estrada Pedraza, ambos de 24 años, con cuatro menores de edad.

En la publicación, la joven lamentó que muchas personas la hayan atacado en las redes y la hayan cuestionado por haber tenido cuatro hijos. A esos comentarios contestó con una honestidad apabullante.

"Tengo 24 años y quizás fue por inexperiencia, por la edad, el mayor mío tiene 8 años, lo tuve con 16 años y quizás no tuve un apoyo emocional, un consejo. O tal vez también fue por rebeldía, pero el hecho es que están aquí y le pido a Dios que les dé mucha salud. Porque los quiero mucho y no me arrepiento de haberlos tenido", afirmó.

"La experiencia y la edad no vienen juntos, yo a estas alturas hubiese querido haber creado todo para que mis hijos no pasaran tanta necesidad pero desgraciadamente uno cuando es joven no piensa así y me ha golpeado la falta de recursos", explicó la mujer, quien pide a los seguidores del artista un poco de solidaridad.

Ahmed Hassan, por su parte, dijo que es padre del bebé de 3 meses, pero se enamoró de Rosmeris hace años cuando ya ella tenía tres hijos.

"Yo la conocí con tres hijos, me enamoré de ella y la he ayudado a criarlos como si fueran mis propios hijos. Les pido que con ese mismo sentimiento nos ayuden ahora a nosotros", expresó emocionado hasta las lágrimas.

Ahmed rompió a llorar recientemente en otro video por el desespero que siente ante su situación de pobreza y la falta de perspectivas que observa a mediano y largo plazo de mejorar su situación.

Contó que trabajaba como rompecajas y a raíz de la pandemia de COVID-19 lo dejaron al 60 por ciento del salario en la casa.

Con ayuda de sus vecinos comenzó un curso de logístico de almacén y solo le falta llenar las planillas y entregarlas a la cadena de tienda CIMEX, donde el salario es de 2400 pesos cubanos al mes (unos 100 dólares al cambio oficial en Cuba).

Limay refiere que ha donado mucha gente para apoyarlos pero solo se han recaudado 1600 dólares.

La pareja pide ayuda para incrementar ese monto a fin de poder adquirir algo digno.

"Si ahora nos dan ese dinero se nos va a ir en comida y vamos a seguir con el problema", afirmaron.

Limay refiere que como ellos hay decenas de familias en Cuba carentes de viviendas y de condiciones dignas para vivir. El humorista, que lleva tiempo dedicado a ayudar a los más necesitados, ha atendido varios casos y recientemente entregó a una familia un refrigerador y un televisor comprados gracias a los donativos de sus seguidores.

Incluso ha dicho que pretende abrir un cabaret para apoyar a la gente y hace poco construyó una casa con todo dentro para otra familia necesitada.

El actor se vale de las redes sociales para recolectar dinero, medicamentos, ropa, electrodomésticos o cualquier otro artículo, que luego lleva personalmente a los necesitados. Ahora ha pedido a sus más de 200 mil seguidores donar un dólar para incrementar la ayuda.