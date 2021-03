Animalista Javier Larrea recibe amenazas de la persona que habría envenenado a su perro

El animalista cubano Javier Larrea denunció públicamente que había recibido amenazas de la que persona que habría envenenado a su perro el pasado mes de febrero.

"Miren los mensajes que me llegaron ahora mismo mientras me encontraba en un trabajo voluntario con mi grupo BAC ¿Cómo puedo saber quién me amenaza? Si a mis padres les sucede algo no respondo", dijo el joven.

"Mi mamá está enferma y descompensada estos días, no sean tan HP. Me tienen obstinado y cansado. Hasta los días de hoy no había hecho público las amenazas pero todo tiene un límite", agregó.

En una captura compartida por Larrea, puede leerse el mensaje que dice: "Parece el mensaje no te llegó bien con el perro feo ese que tenías, vamos por ti entonces perra maricona".

En varios de los mensajes, al activista lo tildan de "chivatón" y lo amenazan con "cortarle la lengua".

En el mes de febrero Javier Larrea Formoso denunció desconsolado el envenenamiento de sus perros en su domicilio en Santa Clara, provincia de Villa Clara.

Aunque no se sabe a ciencia cierta quién envenenó a los animales, en la ciudad tienen lugar estos actos bastante a menudo.

"¡En esta ciudad llevan días envenenado animales! ¡Tienen que pagar por esto, estoy cansado ya!", dijo Larrea.

En medio de estos acontecimientos, Larrea advirtió que no se detendría en su lucha por la protección a los animales en el país.

"No voy a callar mi voz. Alzaré siempre mi voz en contra del maltrato animal. No van a silenciarme, no lo harán. Voy a convertir este momento en energía renovada, me costará trabajo, pero lo lograré”, expresó.

En otras ocasiones, el joven animalista ha recibido amenazas desde perfiles de Facebook aparentemente falsos por su activismo a favor de la causa por los derechos de los animales.

“Quienes lo hacen se esconden detrás del propio miedo que les acompaña a la hora de enfrentarme como se debería hacer y lo hacen a través de perfiles falsos, sin dar a conocer la verdadera identidad”, dijo.

“No será la primera vez que he enfrentado este tipo de situaciones de acoso y amenazas, en otros momentos han venido desde otras latitudes, pero en esta ocasión parece ser que es por mi continua posición en exponer y denunciar públicamente las constantes vulneraciones que vivimos a diario los defensores de los derechos de los animales en este país”, agregó.