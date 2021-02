Activista cubano Javier Larrea tras el envenenamiento a sus perros: No van a silenciarme

El activista cubano Javier Larrea Formoso advirtió que no se detendría en su lucha por la protección a los animales en el país, a pesar del envenenamiento a sus perros cometido el sábado, que él mismo denunció desconsolado en una trasmisión vía Facebook.

Larrea compartió al inicio de su publicación este domingo las palabras de su amiga, la estudiante vietnamita de Derecho, Linh Giang Khanh, quien le dio al activista uno de los perros envenenados, llamado Pan.

“Verdaderamente Pan fue especial para muchos: para los amigos de la universidad, para la propia institución, para profesores, conocidos, todos amaban a Pansito”, dijo.

“Este ha sido para mí sin dudas el peor día de mi vida y también para mi familia. Nunca había pasado por una situación similar. Cada perrito que vive en esta casa son perritos consentidos, perritos amados hasta el infinito. Muchos de ustedes saben el amor tan grande que le tenía a mi Pan, mi bebé, mi cosita linda, mi angelito...que murió de una de las maneras más crueles posible”, expresó.

“Recuerdo que minutos antes le pude dar muchos besos, abrazarlo, decirle que lo amaba mientras moría lentamente soltando espuma blanca por la boca y sangre, empezó con jadeos, no dejaba de dar brincos y sus ojos se volvieron blancos...aquellos ojitos carmelitosos habían desaparecido”, detalló.

Por otro lado, describió algunos de los indicios que percibió de que Pan no se encontraba bien. Tenía una respiración y un babeo fuera de lo normal. Vomitó dos veces y su piel estaba fría. Un veterinario sospechó en primera instancia de una intoxicación pero luego se evidenció que era envenenamiento.

“Yo con Peluchín no dudé tanto de cuáles habían sido las razones de su muerte, pero al ver que se repetía la misma historia con Pan pues enseguida confirmé que también había sido envenenado”, dijo refiriéndose al primer perro que igualmente murió.

“Llevamos días en esta ciudad sufriendo en carne propia como envenenan a los animalitos comunitarios, han envenenado perritos del Refugio y perritos callejeros. Indiscutiblemente algo está sucediendo. Las cosas han llegado muy lejos y quiero justicia para todos los animales que han muerto”, expuso.

El activista reconoció que con el hecho lo habían golpeado en su punto débil. “No sé quién o quiénes han cometido este CRIMEN, pero van a pagarlo sea como sea”, advirtió, al tiempo que aseguró no tener idea de la persona o personas que actuaron de ese modo.

“Es hora YA de que los animalitos en este país comiencen a respetarse como merecen. Hoy no hablo solo por PAN y PELUCHÍN, hoy hablo por TODOS. Hoy estuvieron todas las autoridades de la provincia en mi casa y dicen que no van a descansar hasta que aparezcan los culpables. Me transmitieron su pésame y me aseguraron que se haría Justicia”, explicó.

De igual forma, agradeció a todos aquellos que le habían escrito mensajes de apoyo ante lo sucedido, insistiendo en el pedido de justicia. “Lo que más duele y me mutila el alma es ver a mi perrita Esperanza esperando en la sala de la casa por Pan, eran compañeros inseparables...ella está afectada tanto como yo, triste...no la había visto tan deprimida desde que en marzo del año pasado fue violada”, escribió.

“Estoy cansado de tanta batalla, a veces me desanimo...pero sé que debo seguir por ellos. No voy a callar mi voz. Alzaré siempre mi voz en contra del Maltrato animal. No van a silenciarme, no lo harán. Voy a convertir este momento en energía renovada, me costará trabajo, pero lo lograré”, expresó.

Larrea además pidió en honor a sus perros la aprobación del tan exigido decreto ley de bienestar animal en Cuba “y que una vez aprobado sean juzgadas todas las personas que se atrevan a dañar y lacerar los derechos de los animales en este país”.

Días antes de los lamentables acontecimientos, el activista había denunciado que le estaban enviando varias amenazas en redes sociales. “Hace días vengo recibiendo reiteradas amenazas en mi perfil personal de Facebook. Algunos son mensajes viejos y otros bien recientes”, aseguró.

“No será la primera vez que he enfrentado este tipo de situaciones de acoso y amenazas, en otros momentos han venido desde otras latitudes, pero en esta ocasión parece ser que es por mi continua posición en exponer y denunciar públicamente las constantes vulneraciones que vivimos a diario los defensores de los derechos de los animales en este país”, agregó.

Este domingo, la prensa oficialista publicó un reportaje donde se indicaba que Cuba estaba próxima a tener lista una Ley de Bienestar Animal, para lo cual se estaban contemplando multas de hasta 7 000 pesos por formas de abuso contra animales.