Joven cubano defiende su derecho a salir a la calle con mensaje de Patria y Vida: "Libres del terror implantado por el gobierno"

Un joven cubano defiende su derecho a salir a las calles de La Habana llevando el mensaje de Patria y Vida en su camiseta. Asegura que la policía lo ha detenido y lo han multado por hacerlo en varias ocasiones.

"Ya basta, saldré con esta camiseta hecha por mí por las calles de La Habana. Ayer me cogieron y me dejaron en Ciudad Libertad y después me pusieron una multa de dos mil pesos por estar de noche en la calle", declaró Juli Galano en el grupo público Patria y Vida, en Facebook.

Captura de imagen en Facebook Patria y Vida

El joven dijo que posiblemente sea la última vez que se conecte con sus seguidores porque saldría a la calle a exigir sus derechos y a expresarse libremente.

"Me voy para el Vedado con mi camiseta y que me inchen (linchen) si me van a hinchar. Me tienen seco para leña y cuando me metan preso me voy a plantar", declaró Galano en su mensaje. Además, reiteró el grito de "PATRIA Y VIDA" y expresó que los cubanos quieren liberarse de la opresión en que viven desde hace décadas.

"Queremos ser libres del comunismo, del terror implantado por este gobierno", dijo Galano, quien aseguró que no defiende solo sus intereses, sino los de "un pueblo que sufre hundido en la miseria".

"Ya está bueno de hambre, ya está bueno de multas altísimas que ya voy por catorce mil (pesos). Ya está bueno de opresión de tiranos inescrupulosos que solo piensan en sus intereses y beneficios. Basta ya de abusos" concluyó Galano.

La publicación ha recibido centenares de interacciones y decenas de comentarios en los que algunas personas lo alientan y otras le indican que solo no puede cambiar el sistema.

Una de las que más likes ha recibido dice: "Amigo!!!, no lo hagas solo, mira lo que le pasó a Luis Robles, salió solito con un cartel y mucha gente mirando y no se le unieron. Lleva preso muchos días sin una causa penal. Admiro tu valentía pero tu vida vale más cariño, no lo hagas solo".

Otra persona hizo un llamado al respeto a las decisiones individuales, aunque resaltó la importancia de actuar juiciosamente. "Señores respeto lo que hace cada cual, pero usen la cabeza, dentro de prisión no podrán hacer nada por esto", señaló.

Varios comentarios alientan el valor del joven y señalan que se necesitan más personas como él. "Así se habla hermano. Hombres como tú son los que se necesitan en Cuba", dice uno de ellos.

El activista cubano Esteban Rodríguez, uno de los huelguistas acuartelado en la sede del Movimiento San Isidro, fue detenido mientras caminaba por una calle de La Habana oyendo la canción "Patria y Vida". Este tema musical y la consigna que lo acompaña, se han convertido en un himno de lucha para los cubanos que incomoda particularmente al Estado.

La importancia del apoyo entre activistas en Cuba para poder conducir el país hacia un cambio político es el centro de la acción de protesta que inició Luis Manuel Otero Alcántara este martes. El artista independiente y líder del Movimiento San Isidro se declaró en ayuno de 24 horas en solidaridad con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

“Amanezco en ayuno de 24h en solidaridad con mis hermanos de la UNPACU, porque conquistar la libertad es responsabilidad de todos, se meten con uno y se meten con todos. Estamos conectados. Movimiento San Isidro estamos puesto”, publicó Alcántara en sus redes sociales.

Varios miembros de UNPACU (38) se encuentran desde el sábado en huelga de hambre por el asedio policial del que es objeto la sede nacional de la organización en Santiago de Cuba y contra la violencia que ejerce la Seguridad del Estado sobre la población que requiere de alimentos y servicios que los miembros de la Unión Patriótica ofrecen.