Exespía René González recibe críticas en Cuba por proponer un juicio contra Karla Pérez

Partidarios del régimen cubano cuestionaron la sugerencia del exespía cubano René González de procesar legalmente a Karla Pérez dentro de Cuba en lugar de negarle entrar al país, como lo dispuso el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).

Luego de que González comparase a la joven de 22 años con un vocero de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, su publicación en Facebook se hizo viral y contó con cientos de comentarios de defensores del sistema que elogiaron el posicionamiento del espía ante los hechos.

No obstante, no faltaron quienes le sugirieron a González que Facebook no era el espacio donde ventilar sus ideas, ya que sería emplazado públicamente por detractores de la dictadura. Además, reprodujeron la arenga guevariana tan llevada y traída por el gobierno cubano para condenar cualquier gesto de oposición en Cuba y vincularlo con Estados Unidos: “Al imperialismo, ni un tantico así”, mencionaron los internautas.

A modo de excusa ante la disparidad de perspectivas, González publicó en Facebook las razones por las cuales creía que la aplicación de la legalidad era más factible en la construcción de una mejor sociedad que limitarle el derecho a movimiento a una ciudadana. Esta vez, el ex espía utilizó un tono más apocado y conciliador.

El exespía llamó “minoría intolerante al debate” a quienes condenaron la decisión del MINREX y lo encararon, no obstante, a esos que llenaron de loas la publicación los denominó “mayoría respetuosa y civilizada”.

Dentro de las voces que reverenciaron la embestida del exespía contra Pérez así como su tímido disenso con la decisión del MINREX, se encuentra la de Carlos Alzugaray, exdiplomático cubano y férreo defensor del régimen en escenarios internacionales.

“René, una vez más demostraste tu lealtad a nuestro justo proyecto y a nuestra Patria. Disentir y dar la opinión para superarnos es una muestra de lealtad”, expresó Alzugaray desconociendo, en un acto de enorme cinismo, la represión que despliega el poder en Cuba contra sus verdaderos disidentes.

Las voces del oficialismo denominan “disenso” a un gesto mínimo que se salga de los márgenes del discurso monocorde del poder. De ahí que, casi excusándose, González reconociera en su último post el hilo tan fino que separa ser honesto ante lo que cree un mal proceder y “darle armas al enemigo”, como parece que le reclamara algún alto mando de la cúpula militar cubana.

“Otro tema recurrente y más que fundado es el de “no dar armas al enemigo”. ¿Quién no se ha visto en la disyuntiva de decidir entre expresarse o no, para dar o no dar armas al enemigo? ¿Cómo se pone en la balanza el daño que nuestras palabras pueden hacer en boca hostil, frente al perjuicio o el beneficio esperado que en esas circunstancias puede ofrecer nuestro silencio? No hay conflicto interno que supere a ese, cuando nos vemos ante la necesidad de opinar sobre cosas que nos atañen y duelen a todos”, expresa el ex espía, vacilante sobre su derecho a opinar en espacios públicos acorde a lo que cree o a lo que conviene coyunturalmente al poder.