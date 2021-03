Ex espía cubano René González compara a Karla Pérez con vocero nazi

El ex espía cubano René González comparó a la periodista exiliada, Karla Pérez, con un vocero de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial e instó a las autoridades cubanas a tipificar como delito cualquier “actividad criminal promovida por Estados Unidos contra Cuba”.

En una publicación de Facebook, el ex convicto, condenado a 15 años de privación de libertad en cárceles norteamericanas por el delito de espionaje, se refirió a la polémica que ha suscitado la prohibición de entrada al país de la periodista Karla Pérez.

“Tenemos todo el derecho de defendernos, de legislar y aplicar las leyes (...) Tenemos todo el derecho a tipificar las conductas de quienes a conciencia trabajan como agentes de la política criminal de los Estados Unidos contra Cuba”, indica González.

“El mismo derecho que habrán tenido Inglaterra o la Unión Soviética de juzgar y sancionar a un nacional que sirviera de vocero, bajo el ministerio de propaganda de Goebbels, a las políticas de la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial”, concluye la idea donde sitúa a una periodista de 22 años, echada del sistema de enseñanza superior de Cuba, junto a un defensor del nazismo.

González manifestó que el proyecto socialista cubano se ha visto saboteado durante 60 años por “esquemas criminales” trazados por Estados Unidos, y que la imagen internacional que la oposición quiere mostrar de Karla, de activistas y de periodistas independientes era solo parte de una estrategia para convertir a “victimarios en víctimas”.

“Ante los ojos de los medios que hoy controlan lo que la gente cree, piensa y dice, ávidos de absorber y amplificar cualquier patraña que se teja contra Cuba, la señora de marras será proyectada como una víctima del gobierno cubano”, explica González sobre los medios de prensa dentro Estados unidos, a pesar de que la mayoría son empresas con modelos de autogestión y no suscriben su agenda a un partido, como sucede en Cuba.

Además de las empresas de medios, el ex convicto parece olvidar la presencia de toda clase de proyectos en comunicación que coexisten en Estados Unidos, desde prensa independiente que funciona por suscripción (The New Yorker, The Atlantic, The Guardian, NPR) hasta modelos mixtos. Estados Unidos, de hecho, es el país con el mayor porcentaje de suscriptores del mundo, lo cual se traduce en autonomía del medio.

“Estos shows se convertirán en costumbre si no salimos del círculo vicioso en que hemos caído en relación a estas estratagemas de la contrarrevolución”, sugiere González a un gobierno que despliega a diario su aparato represivo para acallar el discurso que le haga frente.

“Y si quiere venir a Cuba, pues no le niego su derecho. Sólo le advierto que en los tribunales le espera un merecido proceso, con apego a las leyes y como resultado de su conducta criminal, y un juicio abierto, público y transparente”, amenaza González sobre una joven que ejerció su derecho humano al disenso hace cuatro años.

El ex espía, además, mencionó como rezagos de una Guerra Fría que todavía mueven el discurso y la acción de una dictadura, el revanchismo y la propaganda. Dos conceptos que ha sabido explotar la Revolución para aferrarse al poder, idear un enemigo del pueblo y no del gobierno, y violar los derechos humanos de opositores.

“No podemos seguir cuidando a la gente en sus casas, o negándoles la entrada a su país, para alimentar una maquinaria de propaganda criminal que rueda sobre una ola de revanchismo reaccionario cuyo fin nadie ve venir. Estamos tratando de construir un estado socialista de derecho en medio de un mundo de capitalismo arbitrario. Hagámoslo de una vez”, termina su post René González, quien en defensa también de una ideología penetró la seguridad de un país en labores de espionaje e integró la Red Avispa, grupo responsable del asesinato de 4 civiles durante el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.