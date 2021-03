Vecinos de un solar en La Habana logran que el Estado resuelva una tupición de aguas albañales tras amenazar con protesta pacífica

El activista cubano, Esteban Rodríguez, celebró que tras advertir con protagonizar él y sus vecinos una protesta en la calle si no resolvían una tupición de aguas albañales en el solar donde vive, en La Habana Vieja, las autoridades acabaron enviando lo necesario para resolver el problema.

“Comenzaron los trabajos del cambio de línea en donde vivo. No podemos temer a reclamar nuestro derecho. No somos animales. Muchos dirán ‘con esto no se logra ningún cambio para todos los cubanos’. Al contrario, hermanos vamos educando al pueblo que como único puedes resolver tu problema es mediante la protesta”, escribió en Facebook este martes el activista, que ve más cerca la solución definitiva de un problema que se remontaba a cinco meses atrás y por el que han padecido los vecinos del solar, sito en Villegas # 409, entre Teniente Rey y Muralla.

El mismo domingo, día en que estaba prevista la protesta pacífica, las autoridades enviaron un camión que resolvió la primera parte del problema.

“Esto es un remedio, esto es un parche en el verdadero problema que tenemos, que es la dictadura cubana, pero hay que ir educando, hay que ir enseñando a las personas con las que tú con vives, a las personas que te rodean, que hay que manifestarse”, indicó el colaborador de ADN Cuba durante una transmisión en directo.

“Si nos unimos y reclamamos, sí podemos”, añadió; e insistió en que “hay que seguir sembrando eso en tus vecinos, en tu comunidad, que sientan que ellos tienen el poder de lograr las cosas, tienen el poder y tienen que creérselo. Las personas tienen el poder del cambio, el poder de resolver las cosas".

Esteban llamó a los cubanos a no dejarse engañar más y a exigir soluciones para sus problemas. “No hay más muela, es calle”, “no hay más muela, aquí hay que pedir soluciones”, sentenció.

El joven activista, uno de los huelguistas de San Isidro agradeció también el apoyo que recibió de sus vecinos para exigir de conjunto una respuesta para el que definió como el “solar de Patria y Vida”.

Esteban Rodríguez relató como curiosidad que otro solar de la misma cuadra y aquejado por problemas similares, consiguió también resolver su tupición luego que los vecinos no permitieran que el camión se fuera sin ayudarlos también a ellos.

“El otro solar es donde vive la delegada. Es como el solar de ‘Patria o Muerte’, de comunistas, y han tenido que imitar al de ‘Patria y Vida’, que es donde vivimos gente dispuesta a lo que sea por la libertad de Cuba”, precisó, en referencia a las consignas que en estos momentos polarizan a los cubanos, dentro y fuera de la isla.

“Se tiraron para la calle y no permitieron que se fuera el camión. Tuvieron que imitarnos para conseguir algo, si no, se mueren con la pudrición. Ya les están resolviendo el problema”, precisó el activista, que comenta que luego habló con uno de ellos y le hizo razonar cómo se resuelven los problemas.

"Esas personas no son nuestros enemigos. Simplemente hay que trabajar con ellos, convencerlos", concluyó.

La crisis de habitabilidad en la Habana Vieja no se reduce solamente a los grandes peligros de derrumbes -que amenazan a una creciente cantidad de inmuebles- sino también a los problemas de servicios básicos como el suministro de agua o alcantarillado, que son males de largo recorrido en esa zona de la capital cubana.