Diputado español denuncia el horror de la Cuba comunista: "Solo hay miseria y nada más que miseria"

El diputado español del grupo VOX, Emilio del Valle, calificó de miserable las condiciones de vida del pueblo cubano, y denunció la falta de alimentos y medicamentos en la isla durante la sesión, celebrada este martes, de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

En una intervención relativa a la celebración de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar el próximo 21 de abril de 2021 en Andorra, el diputado de VOX respondió a una intervención anterior, hecha por el diputado de Podemos, Enrique Santiago, en la que alabó el sistema de salud cubano.

“Es que yo no sé en qué mundo vive usted cuando dice que en Cuba la sanidad es excelente. Es que no hay ni medicinas. Ahora mismo hay epidemia de sarna y de hepatitis. Están con remedios naturales, que dicen las abuelas de toda la vida, porque no hay medicinas. Y yo le mando medicinas y se las quedan los funcionarios de aduanas”, le contestó del Valle a Santiago.

Desde la bancada de Podemos quisieron desacreditar a del Valle, ironizando con que el diputado de VOX seguro tenía información de primera mano sobre lo que sucedía en Cuba, a lo que este contestó: “Yo tengo una hermana viviendo en Cuba y con la cartilla de racionamiento no le llega ni para terminar el mes”.

Para aclarar aún más al diputado Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España desde el 8 de abril de 2018, el diputado del Valle le contestó que su hermana era religiosa y estaba de misión en Cuba junto a otras monjas españolas.

“Sí lo sé de primera mano. Mi hermana es religiosa, es monja y está allí [en Cuba] atendiendo la miseria que hay, con otras monjas españolas que no tienen ni para comer. Y no van presumiendo de ello, y lo poco que le damos lo regala, porque allí hay mucha necesidad. Y va con andrajos y está ahora con sarna porque hay epidemia de sarna. ¿Y dice usted la mejor sanidad? ¿Pero en qué mundo vive, a quién quiere engañar?”, contestó enfadado el diputado de VOX.

Santiago ha destacado en el ámbito internacional por su papel como miembro del equipo jurídico de las FARC en las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, iniciadas en 2012 y que culminaron en 2016 con la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, el 23 de noviembre de 2016. Sus intervenciones a favor de los regímenes de Venezuela y Cuba son habituales en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

Por su parte, el diputado Emilio del Valle ha ocupado cargos en la comunidad de Cantabria como militante del Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria, siendo cabeza de lista por la formación de ultra derecha a partir de 2019, después de 12 años alejado de la política.

“A eso es a lo que lleva el comunismo. Es la puñetera realidad del comunismo. Y el que quiera verlo que vaya a Cuba, primero si le dejan entrar, porque ahora con la excusa del Covid… Pero si le dejan entrar, que vaya y vea la realidad del comunismo, lo que usted vende aquí como algo idílico. ¿Pero qué tonterías dice?”, exclamó del Valle.

“Esa es la realidad de Cuba señor Santiago. ¿Usted qué quiere vender, si solo hay miseria y nada más que miseria?”, le preguntó el diputado de VOX a el de Podemos.