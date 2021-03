Fallece querido profesor de la vocacional de Santiago de Cuba

Máximo Barrena, un profesor muy querido por todos en la escuela vocacional Antonio Maceo, en Santiago de Cuba, falleció este jueves a sus 78 años.

En un pequeño obituario que le dedicara el periódico local Sierra Maestra, lo llaman como "el más legendario de los profesores del IPVCE Antonio Maceo", que "defendía a ultranza a sus estudiantes, luchaba a la par de ellos, trabajaba sin descanso".

"Entregaba todo de sí a sus alumnos y al centro que por años fue su hogar. Sí, porque para entonces, a su casa iba solo de visita", relatan.

Como una muestra de cariño y solidaridad hacia el profesor, el pasado año un grupo de estudiantes realizaron una colecta de dinero para entregárselo y así "retribuir tantos años de atención y valores".

Barrena, además, se encontraba jubilado y con problemas de la visión, por lo que necesitaba la ayuda.

Finalmente, los estudiantes pudieron reunir unos 15 mil 146 pesos, de ellos 10 mil se le depositaron en efectivo a su tarjeta y el resto se dedicó a comprar artículos para el profesor.

A Barrena, también apodado “La Sombra”, pues perseguía a todo alumno que se escapaba del IPVCE por la autopista, rumbo a la ciudad de Santiago de Cuba, también lo ayudaron con prendas de vestir, calzado, aseo personal y comida.

Sus alumnos lo recuerdan como una persona recta, exigente, pero a la vez muy cariñoso y defensor de los estudiantes.

Además, dos de sus frases se volvieron casi famosas en la escuela: “pélete y aféitete”, con las que ordenaba a sus estudiantes a afeitarse y cortarse el cabello.

Estudiantes, familiares y amigos de Barrena acudieron a su velorio, que también significó una especie de homenaje por los años entregados a la educación.

"Este fue el homenaje de varias generaciones de santiagueros a uno de los profesores más queridos de Santiago de Cuba... Al famoso, amado y temido Máximo, de la vocacional... Cientos de personas, miles quizás, no pueden estar equivocadas al hablar de él. Este hombre no es el protagonista de Conducta, fue un profesor de carne y hueso, no producto de la ficción... ojalá y hubiesen muchos más como él", dijo del profesor la publicación El Chago - Santiago de Cuba.