Havana Club anuncia su reaparición en las tiendas luego de un parón de casi un mes y medio

La empresa Havana Club Internacional (HCI), la mayor productora de ron de Cuba, anunció su reaparición en el mercado cubano después de estar paralizada la venta durante casi un mes y medio para “adaptarse” al ordenamiento monetario.

Yaniel Gómez Rivero, subdirector regional de Ventas Occidente, precisó en declaraciones a Radio Guamá que la venta está garantizada tanto en establecimientos en moneda nacional como en tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) en todo el país.

No obstante, advirtió que la empresa no controla cuánto se distribuye a unas tiendas u otras, lo que no garantiza un flujo equilibrado entre ambos tipos de venta.

El directivo también llamó a tener paciencia porque en estos momentos, ante la escasez de los últimos meses, la demanda es superior a la capacidad de reaprovisionamiento.

“Lo que sucede es que la demanda es mayor que la capacidad de reaprovisionamiento, si tenemos en cuenta el tiempo transcurrido sin distribuirse y que es la única marca que llega hoy a los clientes; no obstante, la ausencia no volverá a ocurrir”, subrayó Gómez Rivero.

Indicó, igualmente, que la estrategia actual de la empresa “es comercializar hasta los fines de semana para lograr estabilizar el mercado en quince o veinte días”, aunque enfatizó que las decisiones adoptadas por las cadenas de tiendas en cuanto a las formas de vender y limitar el producto, no son disposiciones de la Empresa Mixta.

El ron, que era uno de los productos omnipresentes en los mercados cubanos -hasta el punto de que fuera la única oferta en medio de la creciente escasez de alimentos- comenzó escasear a inicios de 2021, lo que generó quejas entre la población.

El "ordenamiento monetario" responsable de la temporal desaparición del Havana Club

Amed Álvarez Tejo, director de Ventas y Marketing Cuba de Havana Club, indicó a principios de este mes que el "ordenamiento monetario" era el responsable de que todos los productos de esa marca desaparecieran en febrero.

La culpa, según declaraciones del directivo a Cubadebate, la tuvieron las "negociaciones" que tuvieron que hacer "con los clientes para establecer los nuevos precios en CUP", lo que habría traído como consecuencia el desabastecimiento.

Álvarez Tejo aclaró que a pesar del parón en las ventas no se afectó la producción en las roneras. "Contamos con producción en las roneras incluso previendo que pudiera haber una sobredemanda de la población", dijo.

No obstante, en noviembre de 2020 la empresa informó que había decidido retirar el dosificador plástico de productos como el Havana Club Añejo Blanco, el Havana Club Añejo 3 Años y el Havana Club Añejo Especial, por atrasos en la llegada a Cuba de la materia prima imprescindible en la fabricación de ese componente.

Sergio Valdés, director de desarrollo de mercados de Havana Club, declaró en 2020 que la producción de ron estaba priorizada por las autoridades cubanas.

Constituida en 1993, Havana Club Internacional es una empresa mixta entre la corporación estatal cubana Cuba Ron y el gigante francés Pernod Ricard, dueño de otras conocidas etiquetas como Absolut o Chivas.

HCI es la tercera marca del mundo en el mercado del ron y la número 23 en el listado de licores espirituosos, a pesar de que no puede vender directamente en Estados Unidos.

En los últimos años, la marca consolidó su presencia en nuevos mercados como es el caso de China, donde en 2019 aumentó sus ventas en un 20 %.