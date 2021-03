Líder comunista español quedó decepcionado tras viajar a Cuba

Un dirigente comunista español ha publicado un video en el que cuenta por qué quedó decepcionado del sistema político que gobierna en Cuba desde 1959.

Roberto Vaquero, fundador y líder del Partido Marxista-Leninista (Reconstrucción Comunista), relató que durante muchos años fue un activo defensor del régimen castrista, hasta que dos viajes a la Isla en 2005 y 2006 terminaron por cambiar totalmente su percepción.

Su primera visita la hizo formando parte de una de las llamadas brigadas de solidaridad, que en su opinión "simulan ser brigadas internacionales y es gente que mayoritariamente va a tomar mojitos y a que le hagan una ruta turística".

"Es turismo revolucionario, que no tiene nada de revolucionario. Es turismo, pero es a ver cosas de la Revolución", subrayó.

Vaquero estuvo en La Habana, Pinar del Rio y Santa Clara y logró ver muchas cosas. Aunque lo destinaron a un hotel con otros dirigentes comunistas, él salió a la calle a intentar conocer cómo eran las cosas realmente.

De esa forma recorrió 19 CDR y en todos pidió hablar con sus presidentes. Su experiencia le permite hoy recomendar a otros jóvenes españoles que aún defienden el gobierno cubano que si van a Cuba lo hagan por su cuenta, "en vez de quedarse en la brigada, que te ponen un guía de la Juventud comunista", dijo.

"No vi ninguna ideologización en ningún sitio. De hecho, hubo un CDR en que el propio presidente me ofrecía puros baratos del mercado negro", confesó.

"No hay poder popular, lo que hay es un régimen burocrático", recalcó.

Una de las cosas que lo decepcionó fue la actitud de los miembros de la UJC, quienes "se iban a discotecas de gusaneo, de gente totalmente contraria, de borrachos, de drogadicción, había jineteras y demás".

"Ese era el ambiente que había, con camisetas del Che Guevara y en chanclas, pero ese era el ambiente que había allí, festivo, incluso con la gente de las brigadas y demás", detalló.

Además, el dirigente comunista español reconoció también aunque es cierto que el Estado cubre ciertas necesidades, sí existe pobreza en Cuba.

"Hay barrios dentro de La Habana (en los) que yo he visto mucha pobreza, eso es innegable. Aparte de la economía en negro, que todo el mundo va a sacarse lo suyo. Entonces esa revolución cultural del hombre nuevo, yo en Cuba no la he visto", recalcó.

Al hablar con mucha gente que en algún momento estuvo vinculada al proceso político, constató que lo que imperaba ya era un sentimiento de decepción con la Revolución.

"La participación juvenil es ínfima en comparación con cómo era antes, es decir, ha habido un declive generacional increíble, de desgaste y de que la gente ya no se cree la Revolución, pero es que ni la propia gente del Partido se lo cree", dijo.

"Tengo cartas de amigas que eran del Partido, diciéndome que están en el Partido por ventajas, que el socialismo no tiene ningún sentido, y eran gente que militaba en la Juventud comunista, que estuvieron con nosotros en la brigada", agregó.

Otra cosa que le molestó mucho fue la corrupción a todos los niveles que vio.

"Íbamos a los sitios y la propia gente del Partido comunista nos ofrecía los puros de contrabando y todo el mundo compraba (...). Vi a un montón de dirigentes de la UJC y del Partido hacerlo de manera constante", recordó.