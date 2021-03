Ladrones irrumpen en la casa de Shawn Mendes y Camila Cabello y escapan con el carro del cantante

Los cantantes Shawn Mendes y Camila Cabello sufrieron un asalto esta semana en su propia casa en Los Ángeles, donde unos ladrones irrumpieron y se llevaron el carro del artista.

Fuentes policiales comentaron al portal TMZ que los cantantes se encontraban en la vivienda cuando los ladrones ingresaron por una ventana, pero salieron bastante rápido al percatarse de que la pareja estaba adentro.

Sin embargo, tuvieron tiempo para tomar las llaves del auto de Mendes, una camioneta Mercedes Benz Clase G cuyo valor rebasa los 100 mil dólares. De momento no ha habido arrestos y la policía de Los Ángeles continúa investigando los hechos.

Shawn, de 22 años, y Camila, de 24, han estado bastante durante casi dos años, pasando incluso la cuarentena juntos. Los primeros pasos de su relación se remontan a 2015, cuando los dos colaboraron en la canción 'I know what you did last summer'.

Sin embargo, no se hicieron novios hasta cuatro años después. Hasta ese momento, la cantante dijo darse cuenta de que existía una “energía” que los unía como algo más que amigos.

Cabello, de origen cubano, cumplió sus 24 años el pasado 3 de marzo y recibió un mensaje de parte de su novio en Instagram. "Feliz cumpleaños a la persona más amable, valiente y hermosa que he conocido. Te amo más cada día de mi vida", escribió el cantante.

La pareja suele pasar temporadas entre Los Ángeles y Miami, principalmente en este último destino del estado de Florida. A principios de marzo, se mudaron a una casa que compró la excantante de Fifth Harmony en Hollywood Hills por 3.4 millones de dólares.

En diciembre de 2020, Cabello expresó en redes sociales sus sentimientos hacia su pareja. “Aprendí mucho sobre el amor con este chico. No son solo los momentos felices y dichosos que ves en fotos y vídeos. Cuando estás en una relación con alguien, se siente como si fuera un espejo reflejándote en ti. Tengo que enfrentar constantemente mis miedos, mis ansiedades, mis inseguridades, mis patrones de pensamiento, mis creencias sobre la vida y sobre mí misma”, dijo en Instagram.