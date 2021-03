Cuatro hombres se manifestaron en La Habana con mensajes de libertad 

Coincidiendo con el comienzo de la Semana Santa, cuatro hombres se manifestaron este lunes en La Habana caminando por el Paseo del Prado con diferentes mensajes de libertad escritos en sus vestidos. Tres de ellos iban con monos de trabajo y un cuarto llevaba puesto el hábito de los monjes franciscanos.

“¿Protesta o performance?”, se preguntaba el medio independiente CubaNet en su página de Facebook, donde compartían imágenes de los extravagantes manifestantes. Cubiertos con mascarillas y gorras, los reclamantes llevaban su indumentaria cubierta completamente de mensajes reivindicando libertades, incluido un slogan de Black Lives Matter.

“Un grupo de personas, supuestos creyentes, caminó esta mañana por Paseo del Prado, en La Habana, exigiendo pacíficamente la libertad de Cuba, respeto por los derechos humanos y clamando por un cambio. En su ropa se leían, entre otras frases, ‘ser culto para ser libre’”, añadía CubaNet en su post.

Según se aprecia en las imágenes, los inusuales manifestantes caminaron por la céntrica avenida del Paseo del Prado mientras varios transeúntes aprovecharon para retratarlos y hacerse fotos con el extraño cuarteto.

Por el momento se desconoce la identidad de los individuos y el propósito de su manifestación, que coincide con el Lunes Santo, segundo de los días de la Semana Santa, cuyo comienzo tuvo lugar este Domingo de Ramos. Durante las festividades de Semana Santa, los cristianos conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Aunque en Lunes Santo la Iglesia católica continúa la celebración normal de la misa, durante ésta suele leerse el pasaje de los Evangelios de San Juan en el que relata la Unción en Betania, en casa de Lázaro.

"Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una fibra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice":

"¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo, no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón; y como tenía la bolsa llevaba lo que iban echando. Jesús dijo: Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis".

El derecho a la manifestación pública en Cuba se reconoce en el Artículo 56 de la actual Constitución de la República. En su Artículo 56, la Constitución expresa: "Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley".

Asimismo, en el Artículo siguiente (57) se reconoce que: "Toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia, con el debido respeto a las demás y de conformidad con la ley.