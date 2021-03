Rapero estadounidense lanza “Zapatos de Satanás” que contienen gotas de sangre humana

El rapero estadounidense Lil Nas X, ganador de varios premios Grammy, ha avivado la polémica luego de que lanzara su colección de calzado “Zapatos de Satanás”, fabricados con gotas de sangre en la suela y evidentes referencias a la figura bíblica de Lucifer.

El artista de "Old Town Road" se encuentra colaborando con la compañía de ropa urbana MSCHF para la producción de las zapatillas. Solo se venderán 666 pares a partir de este lunes por el precio de 1.018 dólares. Además, el calzado está decorado con un colgante de pentagrama y una referencia a Lucas 10:18, un versículo de la Biblia sobre la caída de Satanás del cielo.

Las zapatillas también contienen 66 CC de tinta roja y una gota de sangre humana en la suela, extraída de miembros del equipo de MSCHF, dijo la compañía a NBC News este domingo. Se trata de una edición limitada con pares numerados individualmente.

Mientras muchos fanáticos del rapero preparaban sus tarjetas de crédito, otros condenaron el lanzamiento, que se produjo días después de que LNX, bailara sensualmente sobre Satanás en su video musical “Montero”.

Varios líderes religiosos de congregaciones en Estados Unidos han reaccionado ante las alusiones sistemáticas del rapero a la figura bíblica de “el diablo”. Tal es el caso de Mark Burns, telepredicador evengélico, quien tuiteó recientemente: "Esto es maldad y herejía y oro para que los cristianos se levanten contra esto".

La cantante cristiana ganadora del Grammy, Kaya Jones, tuiteó: “¿Estás listo para lo que nos enfrentamos? ¡Mejor empieza a leer tu Biblia! "

Mientras tanto, la cuenta oficial de Twitter de La Iglesia de Satanás ha estado respaldando la promoción de las zapatillas y manifestó sobre el rapero y su último clip:

“El video es una obra visceral y poderosa que celebra claramente la libertad, la individualidad y la naturaleza carnal del hombre. Te mereces todo el trato que has estado recibiendo. ¡Felicidades!”.

En respuesta a las críticas a su video musical, y antes del lanzamiento de la colección, Lil Nas X había explicado que no siente responsabilidad con todos esos niños que siguieron su anterior éxito musical, "Old Town Road", y expresó: “Soy un adulto. No voy a pasar toda mi carrera tratando de atender a tus hijos. Ese es tu trabajo ".

Aunque el modelo escogido para las zapatillas se asemeja a las Nike Air Max 97, la importante marca deportiva ha negado cualquier relación con el producto.

