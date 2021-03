Primer ministro cubano comparte foto de granja casi vacía: "Cuando existe voluntad y deseos de trabajar la tierra produce"

El primer vicepresidente cubano, Manuel Marrero Cruz, presumió este domingo una granja donde se crían cerdos y conejos, y afirmó que "cuando existe voluntad y deseos de trabajar la tierra produce".

En una publicación en Twitter el funcionario cubano mostró imágenes de su "exitoso" recorrido agrícola.

"Cuando existe voluntad y deseos de trabajar la tierra produce. Recorrimos alternativas en la cría de cerdos de capa oscura y conejos, alimentados principalmente con plantas protéicas", afirmó Marrero Cruz en la red social.

Sin embargo, las imágenes desmienten el delirante relato del ministro cubano. En ellas se muestra una granja empobrecida, con escasos animales y tierras sin cultivar, que de inmediato generaron reacciones entre cubanos que abogan por dar mayor libertad al campesino.

Apenas hay dos corrales con menos de ocho puercos, y la cría de conejos se limita a dos ejemplares por una cuantas jaulas.

Los cubanos que comentan el post hacen notar la contradicción entre las fotos y lo dicho por Marrero Cruz.

Entre ellos el cuentapropista Camilo Condis, quien compara la producción de cerdos en la granja con una repleta de pollos en Jamaica, un país de menos de tres millones de habitantes.

Aclara al funcionario que "Los campesinos cubanos no producen más por las trabas que les impone el gobierno. ¿Por qué motivo no querrían producir más comida y ganar más dinero? Tontos no son".

"Y esas fotos lo que dan es lástima, mire una granja de pollos en Jamaica, donde no son ni 3,000,000 de habitantes", subrayó.

Otro internauta afirmó que la publicación del ministro se trataba de otra ilusión en venta, y calificó al gobierno como el "inservible" que ojos humanos han visto.

"Amigo mira que llevamos años en esto y nada de nada, cada día más para atrás XD ya no saben que ilusión vender, andan a la desesperada tratando de convencer al campesino pero ya se hartaron de sus estupideces, son el gobierno más inservible que ojos humanos hayan visto, el sistema NO FUNCIONA", dijo, y adjunto la imagen de una reciente publicación donde los trabajadores de la tierra aseguran que sus cosechas se pudren por ineficiencia del estado.

"Cuba necesita campesinos empoderados a su tierra, libres de vender y comprar en Cuba y fuera de Cuba también! Basta del bloqueo que mantiene a los cubanos hambrientos y enajenados. Libertad lo resume todo! Libertad es poder! Hp, hay cubanos que no comen un beef steak hace más de 30 años", señala otro usuario de la plataforma de microblogging.

"Si ustedes detrás de un buró con aire acondicionado, siguen condicionando y restringiendo el comercio y los precios, no va a existir voluntad para nada, la voluntad la forma el LIBRE emprendimiento y el propio interés personal, típico de la naturaleza humana", mencionó otro.

De igual modo, un cubano subrayó "Ministro se necesitas materializar los planes y proyectos, es hora ya que se vean los resultados, nos vamos a morir de hambre si esto sigue así, deben darle más condiciones al campesino y libertad...".

Lo cierto es que a los funcionarios cubanos no le están funcionando las imágenes de su propaganda. El pasado 18 de marzo el gobernante Miguel Díaz-Canel publicó una imagen de archivo para referirse a la producción de alimentos en Cuba.

"Soñar y continuar un país: hemos discutido Política de agroecología, uno de los caminos por el que podemos llegar a un estado diferente en la producción de alimentos para nuestro pueblo. No es el único, pero ya muestra resultados que entusiasman. Eso es hacer #PatriaYVidaCubana", dijo en Twitter junto a la imagen de archivo.

Al parecer, la crisis de abasto de alimentos que atraviesa el país no es casual: en Cuba no quedan granjas prósperas para retratar.