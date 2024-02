Racimos de plátano de hasta 20 manos sorprenden en Camagüey

Varios cubanos quedaron asombrados por racimos de al menos un centenar de plátanos cosechados por campesinos de Camagüey.

Los agricultores presumieron sus cosechas en el grupo de Facebook "Esmeralda, Cuba" y afirmaron que cada racimo tiene más de 20 manos de plátanos.

Sin embargo, reconocieron que la variedad del plátano no es la mejor, pues el fruto se pone muy blando y "no sabe a nada".

Publicación en Facebook

"Eso no sirve, malo para comer hasta maduro", "Yo tengo esa variedad y son los más malos que he probado en la vida, no tienen gusto a nada y se ponen muy blanditos", comentaron los campesinos.

A pesar de ello, reconocieron que ante la escasez de alimentos en la isla esta variedad resulta útil para paliar el hambre, pues da abundantes plátanos.

Plátanos en Camagüey/Facebook

"Qué hermoso racimo", "Dios bendiga esas tierras, mi pueblo querido", comentaron los internautas.

Los cubanos parecen confiar en el cultivo de plátano para paliar la escasez de alimentos.

Recientemente un fotógrafo cubano afirmó que era cada vez más frecuente encontrar siembras de este tipo en varias zonas de la capital de la isla, incluido el exclusivo barrio de El Vedado.

Publicación en Facebook

Vecinos del municipio Cerro, en La Habana, sembraron dos matas de plátano en un enorme bache que se encuentra en el medio de la calle.

"¡Bienvenidos a la jungla!", expresó Yulier Rodríguez, quien compartió en su muro de Facebook una foto y un video del curioso suceso.

El pasado año trascendió que una familia cocinaba "ropa vieja de cáscaras de plátanos".

En el grupo de Facebook Recetas desde el Corazón, una cubana compartió un platillo que aprendió haciendo una cola para comprar pan, cuando conversaban sobre la carencia de alimentos y varias mujeres decían que no tenían nada para llevar a la mesa esa noche.