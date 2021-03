Club del Moskvitch de Cuba sorprende a Limay Blanco con ayuda para familias necesitadas

El humorista Limay Blanco agradeció al Club del Moskvitch de Cuba por la entrega de un cargamento de donativos para su proyecto “Ayúdame a ayudar”.

Alrededor de 40 carros se dieron cita en una barriada de La Habana para entregar medicamentos, ropa, aseo personal, calzado, útiles del hogar, equipos para asistencia a discapacitados (sillas de ruedas), entre otros artículos necesarios en la labor comunitaria que viene realizando el artista desde hace unos meses.

Tras su conversión al cristianismo, y movido por la aguda crisis que atraviesa la isla, el humorista ha emprendido la tarea de crear redes colaborativas entre las familias dentro y fuera de Cuba para abastecer de artículos de primera necesidad y alimentos a enfermos, discapacitados y personas sumidas en un profundo estado de precariedad.

“Ya no me caben las cosas en el cuarto. Iré a entregarlas a las casas de los necesitados. Gracias a todas las personas por estas donaciones. Quiero agradecer al Club del Moskvitch de Cuba. Personas de todas partes han venido hoy: de Pinar del Río, Camajuaní, yo no sé cómo él pasó el punto de control”, bromeó el humorista, quien les pidió a los conductores que, por favor, “se marcharan sin chillar gomas”.

La red “Los cambia vida. Ayúdame a ayudar”, se creó a partir de una alianza entre cubanos de la diáspora al sur de Florida y el humorista, quien se encargaba de localizar diferentes casos de cubanos con cuadros delicados de salud o situación de extrema pobreza, imposibilitados de acceder a medicinas o a una mejor calidad de vida, y les suministraba sillas de ruedas, electrodomésticos, tratamientos de salud faltantes en las farmacias cubanas, etc.

En septiembre de 2020, el humorista convocó a sus seguidores a donar apenas un dólar para comprarle una vivienda a una pareja con 5 hijos en el municipio San Juan y Martínez, Pinar del Río, que vivían en una construcción artesanal de zinc con piso de tierra, sin instalación de agua ni luz eléctrica.

El plan pudo concretarse gracias al apoyo de la comunidad de cubanos en Miami y de las donaciones de muchos residentes en la isla. No solo se adquirió una nueva vivienda sino todo el mobiliario interior y los electrodomésticos necesarios.

Recientemente, el humorista pidió una nueva red de ayuda para la compra de una vivienda a una familia de jóvenes que tienen cuatro hijos, uno de ellos de 3 meses de edad, y viven en condiciones paupérrimas.

En un reducido espacio de 3x4 metros, con paredes de tabla y sin baño, viven Ahmed Hassan y Rosmeris Estrada Pedraza, ambos de 24 años, con cuatro menores de edad.