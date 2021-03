La Diosa a Cuqui La Mora: "Cuando vaya a Estados Unidos voy a por ti"

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, popularmente conocida como La Diosa, ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram que no ha dejado indiferente a ninguno de sus seguidores.

En el audiovisual, podemos ver a la artista caminando por el portal de su casa en La Habana mientras comienza a pronunciar unas serie de palabras bastantes subida de todo dedicadas a la humorista cubana Aleanis Jaúregui, mejor conocida por todos como Cuquita La Mora.

"Sé que estás cogiendo la pelota en Estados Unidos para que no vayas a pensar que estoy mareada, cantando Mi mayor venganza, poniéndote las cejas por aquí arriba cuando yo tengo las cejas correctamente correctas. No te hagas más la graciosa" o "Cuando vaya a Estados Unidos me pagas por lo menos los chicles", haciendo referencia a sus dientes, fueron algunas de las frases que soltó La Diosa.

Aunque en un principio las declaraciones de La Diosa llaman la atención por los dardos que lanza a Cuquita La Mora, la verdad es que finalmente el vídeo ha terminado arrancado una sonrisa a más de un seguidor pues todo se trata de una broma de la cantante para aplaudir el trabajo de imitación que la comediante hace sobre su persona.

"Para mi gente bella y sacarles su risa, salud bendiciones", comentó la cantante.

"Menos mal que llegué hasta el final del vídeo porque ya te iba a dejar de seguir jaja, par la próxima haz una señita aunque sea para no caer tanto", "Yo dije, La Diosa se botó ya y era jodedera, me van a volver loco jaja", "Niña Hollywood te queda chiquito, qué risa", "Por momentos me lo creí" o "Pensé que era verdad, grande La Diosa", le han comentado los seguidores de la artista en el post.

Desde hace algún tiempo atrás, Cuquita La Mora incorporó a su lista de personajes humorísticos una nueva interpretación inspirada en La Diosa. Y es que lejos de molestarle, la cantante disfruta como un espectador más de las actuaciones e imitaciones que la comediante realiza sobre ella.

Con pelucas que simulan el mismo color del pelo de la intérprete, los labios perfilados y cejas infinitas, la humorista arranca más de una sonrisa a los internautas cada vez que aparece imitando a la cantante o algunos de los sonados momentos y polémicas que ha protagonizado en las redes sociales.

Uno de los últimos que reprodujo Cuquita La Mora fue la conversación que sostuvieron La Diosa y Jorge Junior, antes amigos y ahora casi enemigos, durante el programa de Alain El Paparazzi Cubano.

En esta ocasión a la actuación se sumó el comediante cubano José El Enano, quien, por su parte, se ha dedicado a imitar al director de Los 4 y junto a Cuqui La Mora se han dedicado a crear divertidos sketches humorísticos que simulan a los cantantes.

