Anamely Ramos hace un llamado al fin del horror en Cuba: "Hay que vencer el miedo"

La activista cubana Anamely Ramos hizo un llamado a poner fin al horror en Cuba, asegura que lleva más de una semana con la muerte de fondo y pidió a los cubanos "vencer el miedo".

"Yo llevo más de una semana con la muerte de fondo. Hay más de cincuenta cubanos en huelga de hambre. 13 días. Tiemblo al pensar en el número fatídico. Pero no exagero. El peligro es real ¿Qué puede salvarnos?", comentó la activista en sus redes sociales.

Otro tema que ha conmovido a Anamely fue el suicidio de un joven cubano este lunes en Mayarí, tras recibir una multa de 5 mil pesos por vender productos agrícolas en la calle.

"No soy tonta. Sé que no fue por 100 dólares. Sé que fue por desesperanza, por agotamiento, por falta de oxígeno y de horizonte. El muchacho no está tan lejos de muchos de nosotros. No lo estaba vivo y tampoco lo está muerto. La muerte ha estado demasiado cerca siempre. Lo mismo las muertes lentas que la muerte súbita, la cual normalizamos con consignas que la anuncian, refugios por todas partes, la asignatura de PMI o la guerra de todo el pueblo", dijo la profesora y curadora de arte.

En su mensaje dedicó un espacio a comentar otros aspectos de la realidad cotidiana de los cubanos. Se refirió a las colas en La Habana, al maltrato a la población y a las carencias de todo tipo que sufre el país.

"Me cuentan que en algunas colas en La Habana marcan a la gente con un número en el brazo. Me niego a creerlo. No sé por qué hay horrores que todavía me niego a creer. Pero desde ese día esa imagen de los brazos de las personas marcados no se va de mi cabeza. La imagen de las personas extendiendo los brazos para que los marquen. Sé que es posible. Sé que la muerte puede llegar a nosotros en forma de número. No sería la primera vez", comentó Ramos.

La activista, una de las acuarteladas en la sede del Movimiento San Isidro, se refirió a su estancia fuera de Cuba, pero destacó que ni así se puede sacar uno del alma los dolores de la patria, es imposible dar vuelta a la cara y seguir con la vida.

"Yo estoy a muchos kilómetros de Cuba ahora. Puedo dar media vuelta y seguir mi vida. Hay muchas cosas importantes por las que hacerlo. Nadie podría recriminarme por ello. Pero no puedo. Hay muchas cosas importantes también que me obligan a permanecer. Ese muchacho muerto se suma a esas razones importantes. No pregunten por qué. Yo tampoco lo sé. Pero es así", comentó Ramos.

"Ese joven ya no volverá. Los huelguistas pueden ser los próximos. ¿A cuántos hay que ver partir? ¿Por qué?. El horror debe terminar. La muerte debe terminar. Los números sustituyendo personas deben terminar. La falta de oxígeno. Las huelgas de hambre. La desesperanza. Nuestra vida no vale 100 dólares. Nuestra vida es sagrada. La vida de nuestros hijos es sagrada. Hay que vencer el miedo", dijo Ramos.

La historiadora del arte se sumó, junto a otros cubanos en México, a un ayuno por tres días en apoyo a los miembros de UNPACU que se mantienen desde hace más de 12 días en huelga de hambre, como protesta pacífica contra el cerco policial que sostiene la Seguridad del Estado a la sede de la organización en el barrio de Altamira, en Santiago de Cuba.