Cubanos en México se suman a ayuno de 72 horas en solidaridad con huelguistas de UNPACU

Un grupo de cubanos en Ciudad de México, entre ellos el cantautor Pancho Céspedes, se sumaron al ayuno de 72 horas convocado en solidaridad con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que llevan 8 días en huelga de hambre contra la represión en la isla.

Participan, además de Céspedes, la curadora Anamely Ramos González, el periodista José Raúl Gallego, los jóvenes estudiantes Luis Gabriel, Anett, Hilda Landrove, la periodista Claudia Padrón Cueto y Nelson, representante de Andarte en Camagüey, detalló en una directa el portal de noticias Cubanet.

"Este ayuno es en solidaridad con los miembros de Unpacu y también de otras organizaciones que se encuentran sin consumir alimentos. Son ya 65, algunos fuera de Cuba, hay algunos que ya presentan problemas de salud grave", señaló Anamely Ramos, una de las acuarteladas del Movimiento San Isidro.

Afirmó que ha hablado con Nelva Ismaris Ortega, la esposa del coordinador de Unpacu José Daniel Ferrer, quien le dijo que el propio Ferrer padece gastritis, y otro activista tiene un fibroma que está sangrando y se niega a abandonar la huelga.

Estamos aquí para visibilizar esa situación y también por las demandas de ellos, que es el fin de la represión contra los activistas y opositores en la isla, y que les dejen realizar la labor humanitaria que realizan en Altamira, que es repartir alimentos y medicinas a personas que llegan a la sede de Unpacu en busca de ayuda, afirmó Ramos.

Reunidos frente a una estatua de José Martí en el Bosque de Chapultepec, Pancho Céspedes afirmó que siempre ha estado al lado de la juventud cubana y ha sido un rebelde contra el sistema en Cuba.

"No te puedes morir sin sacar todo lo que tienes dentro y has guardado tanto tiempo. Me dedico a la música, al arte, pero todo eso está secuestrado hace mucho tiempo. Hablamos de Patria pero no la tenemos, la Patria la tienen ellos en sus manos", explicó.

"El Martí que utilizan ustedes, degenerados del gobierno de Cuba (...) no hay que hablar de lo que hacen con el pueblo, hay que ver lo que hacen con los próceres. Martí los detestaría (...) estaría contra la realeza de ustedes, son unos mediocres, pseudointelectuales y unos abusadores. Son unos cobardes", dijo el cantautor.

Dijo que el gobierno cubano es cobarde, que se ha dedicado a reprimir a personas que reparten alimentos y medicinas a cubanos totalmente vulnerables.

Comentó que tiene muchas cosas de Cuba que lo acompañan aunque hace 30 años se fue de la isla.

Ramos anunció el viernes que iniciaría una huelga de 72 horas convocada por Deborah Bruguera y otros activistas en otras partes del mundo.

"Hay muchas personas solidarizándose, pero los protagonistas son esos huelguistas a quienes les mandamos la fuerza y nuestra fe", apuntó.

Ferrer, el líder opositor más representativo del oriente cubano, denunció que este sábado se cumplen 13 días del cerco que ha montado la Seguridad del Estado a su vivienda y sede nacional de Unpacu, en Santiago de Cuba, donde continúan las detenciones arbitrarias, le impiden el paso a los activistas y multan a personas por violar la vigilancia.

También agradeció a las personas que se han sumado a la huelga en otros países como Canadá, Guyana, Ecuador, México e Italia para visibilizar la situación represiva en Cuba.

Dijo que a 8 días de iniciada la huelga de hambre hay varios huelguistas que se sienten mal de salud, tienen la presión baja, mareos, dolores de estómago y otros experimentan calambres en las extremidades.

Dos de ellos tuvieron que abandonar la huelga por el rápido deterioro de su estado de salud, explicó Ferrer.