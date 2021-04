Arturo Sandoval confiesa que su ilusión es regresar a Cuba de visita

El reconocido músico cubano Arturo Sandoval confesó en una entrevista a CiberCuba que su mayor ilusión es poder visitar Cuba, de donde emigró en 1990.

"Mi ilusión, por supuesto, es poder regresar algún día a Cuba, de visita, aclaro. Esa es mi ilusión y vivo pensando en eso, sin que me quite el sueño porque tampoco me puedo obsesionar y no está en mis manos poder resolverlo", dijo a nuestra periodista Tania Costa sobre esa posibilidad de visitar nuevamente su tierra y su natal Artemisa.

El regreso sería un sueño más que cumplido si también tuviera la oportunidad de tocar en algún lugar, de ofrecer su genialidad musical a los cubanos de la isla, donde su música ha estado prohibida por 31 años.

Sandoval también dejó claro que su compromiso con Cuba y con mostrar la realidad de la isla y denunciar al gobierno lo mantendrá hasta sus últimas consecuencias.

El trumpetista contó que luego de salir de Cuba con su esposa e hijo, la familia que le quedó en la isla fue víctima de la represión y el odio que promueve el gobierno cubano.

Sus padres sufrieron mítines de repudio, les tiraban huevos a la casa, su hermana y su cuñado fueron echados de sus trabajos, y a él se le prohibió el regreso.

Sandoval inició una "lucha incansable" para sacar a sus padres de Cuba. Producto de su desesperación, su dolor y su angustia, fue víctima de estafas, extorsión y robos mientras intentaba conseguirles los papeles.

Cuando finalmente consiguió las visas y pasajes de sus padres, cuando ya tenían 70 y 71 años, Inmigración los citó. Ahí, un general del Ministerio del Interior les pidió sus pasaportes visados y sus pasajes para "revisarlos" y los rompió y echó a la basura, no sin antes decirles que era un mensaje directo de Fidel Castro.

A sus padres entonces solo les quedó el mar, y se tiraron en balsa rumbo a Florida. Por el camino, los agarró una tormenta y su madre sufrió varios golpes que le fracturaron tres vértebras y la dejaron paralítica por seis meses, con secuelas que le duraron hasta su muerte.

En sus 31 años en Estados Unidos, Arturo Sandoval ha lanzado 46 álbumes, de los cuales 20 han recibido nominaciones. Tiene 10 premios Grammy, 6 premios Billboard y un Emmy. En 2013, fue condecorado con la Medalla de la Libertad y recientemente le puso música al filme Plantados, que cuenta los horrores que sufrieron –y sufren– los presos políticos en Cuba.