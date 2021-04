No todo son lujos, Gianluca Vacchi también pone césped: "Ensúciate las manos para limpiar tu corazón"

Gianluca Vacchi vive rodeado de lujos y lleva un ritmo de vida digno de su fortuna. Pero a la vez que el empresario se consiente y se da todos los caprichos, tampoco tiene ningún inconveniente en trabajar y hacer tareas de jardinería que bien podría ahorrarse, como poner el césped.

Teniendo en cuenta la privilegiado vida que tiene el famoso empresaria italiano, cualquier podría pensar que para tareas como poner el césped contrataría a personas para hacerlo. Pero ha demostrado que no es así.

El novio de Sharon Fonseca compartió un vídeo en el que le vemos a él personalmente, junto a otros trabajadores, poniendo césped en un jardín, seguramente el de la mansión de Bolonia (Italia) donde reside con su chica y su hija Blu Jerusalema.

En la descripción que acompaña este vídeo, hizo una profunda reflexión: "Tienes que saber todo lo que hay debajo de las cosas bellas de la vida para poder apreciarlo de verdad. Ensúciate las manos para limpiar tu corazón". Sin duda, un mantra que aplica en su día a día por lo que ha dejado ver.

Ante la imagen del también de DJ de 53 años trabajando en el jardín, son muchos los usuarios los que han aplaudido su energía, jovialidad, humildad y su espíritu trabajador.

"Bendita la energía que tiene este hombre. Yo tengo su misma edad y me duele hasta el pelo. ¿Él no se cansa ? Que energía tiene", "Los hombres no se miden por su dinero, ni por su estatura, ni por su estatus social, y este señor es un ejemplo de hombre, humilde, trabajador, empático, consciente de su entorno, ojalá existan más personas con esa mentalidad", "Tu humildad, lo mejor de ti", "La forma de ser grande es aprender de todo en esta vida! Eres el mejor papá para la pequeña BLU" o "Qué maravilloso es verte trabajar", son algunos comentarios que le han dejado al excéntrico italiano.

Al público, en general, le cuesta imaginar a los famosos haciendo tareas de casa. Por eso, el vídeo que compartió Gianluca Vacchi llama tanto la atención. En apenas unas horas supera los 500 mil 'likes'.

