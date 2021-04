Casi 22 mil pesos cubanos por una semana en una casa en la playa de Tarará

Una semana en una casa de playa en Tarará, en el este de La Habana, puede llegar a costar hasta 22 000 pesos cubanos, según el nuevo listado de precios que está vigente desde el 1 de abril.

De acuerdo con las nuevas tarifas de alojamiento del popular Residencial Tarará, los precios de las casas en la primera línea de playa van desde los 1300 pesos (casas de 1 habitación) hasta 3625 pesos (casas de 7 habitaciones) por noche, lo que elevaría el costo de 6 noches a casi 22 000 pesos.

Detalla la nota, publicada por el mencionado centro turístico en Facebook, que la capacidad máxima en habitaciones es de 2 adultos y un menor de 12 años compartiendo cama, siempre que las habitaciones lo permitan.

Nuevos precios para casas de playa en Tarará. Facebook Residencial Tarará

Los clientes alojados no podrán recibir visitas en sus casas o habitaciones ni llevar mascotas, agrega la información.

El costo del hospedaje, que solo se refiere a la temporada baja, no incluye nada más. En el lugar ofertan combos de alimentos y bebidas que los huéspedes deberán pagar aparte.

Los precios, aunque no distan mucho de los anteriores en CUC, se hacen inaccesibles para la gran mayoría de los cubanos, que ahora tiene mayores sueldos pero menor poder adquisitivo.

Precios anteriores al 1 de abril de 2021 en Residencial Tarará

Si bien a raíz de la tarea ordenamiento, que se implementa desde el 1 de enero de 2021, los salarios se elevaron hasta 4.2 veces, el precio de los productos en el país subió mucho más, entre 5 y 13 veces, reduciendo la capacidad de compra de la población.

El gobierno cubano fijó el salario mínimo en 2100 pesos cubanos (CUP), unos $87 dólares al cambio previsto de 24x1, mientras que las pensiones oscilan entre los 1528 ($64) y 1733 CUP ($72), según una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) publicada en la Gaceta Oficial.

En una reciente encuesta realizada por el portal oficialista Cubadebate sobre la tarea ordenamiento, el 99 por ciento de la población aseguró que con esos sueldos no le quedaba un solo peso para la recreación individual o familiar, pues todo el salario debía ser empleado en el pago de servicios básicos y, a duras penas, de los alimentos.

Muchos cubanos han comentado en Facebook la publicación. Algunos aseguraron que hace varios años pasaron en Tarará los mejores momentos de sus vidas, pero ahora todo tiene un elevado precio.

"Cuantas veces fui a Tarará cuando niña, fueron los mejores momentos de mi vida. Y hoy todo tiene un precio", afirmó una internauta.

Otra recordó que con las restricciones del COVID-19, los precios deberían ser iguales para la primera y segunda línea de playa, pues está prohibido el acceso a las mismas: "Si no se puede ir a la playa... Qué importa si están o no en 1ra línea.... El precio debería ser el mismo si ahora la playa no es una opción.

Asimismo, el lujo y los altos costos de las casas de turismo en ese balneario del este de La Habana contrasta con los barrios de la zona, donde la inmensa mayoría de las casas se encuentran en total abandono.

Un usuario de facebook que se identifica como Alejandro Méndez compartió recientemente varias fotografías de la zona, que muestran cómo las lujosas viviendas han perdido su valor por el terrible estado constructivo en el que se encuentran.