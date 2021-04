Animalistas cubanos critican que el Estado se apunte al negocio de la venta de mascotas

Animalistas cubanos se muestran contrarios a que el nuevo Decreto-Ley de Bienestar Animal, aprobado a contrarreloj a finales de febrero pasado y aún sin publicar en la Gaceta Oficial, permita no sólo que se mantengan abiertas las tiendas de mascotas en Cuba sino que las abran instituciones estatales.

Para la activista del Movimiento Animalista Valia Rodríguez el hecho de que un directivo del Centro Nacional para la Producción de Animales (Cenpalab), pionero en el cultivo de la moringa en el país, defienda la apertura de una de estas tiendas dedicada a la venta de animales le ha quitado toda esperanza de "que el Decreto Ley de Bienestar Animal vaya a mejorar la situación de los animales en nuestro país".

Su asombro viene, en esencia, por el hecho de que Cenpalab participó en la elaboración del Decreto Ley de Bienestar Animal. ¿Qué esperanzas podemos tener en que la legislación sea lo que tiene que ser si así piensan y proceden los redactores? ¿Qué esperanza podemos tener en que el decreto-ley cortará la cadena de maltrato? Ninguna", escribió la activista en su muro de Facebook.

Valia Rodríguez aprovechó además para reiterar una de las grandes quejas del Movimiento Animalista, que el Ministerio de Agricultura haya redactado la Ley de Bienestar Animal contando con quienes lucran con los animales, pero no con los activistas que defienden su protección y denuncian el maltrato.

"No invitaron a nadie que le hiciera contraparte a los que ven a los animales como cosas para ser usadas y sacarles provecho", recalcó en su escrito compartido hoy en Facebook.

Esto le lleva a temer lo peor. "Aguántense los pantalones para lo que parece venir", insistió. Además, vaticinó que aún queda mucho por pelear en materia de derechos de los animales en Cuba.

"Cuánto nos falta Dios mío. Y yo que creía estábamos cerca", lamentó la activista que compartió en su post la confirmación de que el Cenpalab, participó en la elaboración del Decreto Ley de Bienestar Animal que aún no se ha publicado en la Gaceta Oficial de Cuba.

Miguel Ángel Esquivel Pérez, directivo del Cenpalab, pidió asimismo a la activista que evitara especulaciones que, en su opinión, no contribuyen al "diálogo constructivo", escribió en alusión a las críticas que Valia Rodríguez le hizo tras anunciar la apertura de una tienda de mascotas.

Él defiende que no está en contra de la adopción pero tampoco de privar a los consumidores de adquirir una mascota a través de establecimientos de comercialización.

Por su parte, la activista le reprochó que se apunten a la venta de mascotas porque ella opina que este tipo de tiendas entra en "la cadena de maltrato".

"Si usted no lo entiende y es un decisor dentro de esa entidad (Cenpalab), entonces ése es parte del problema en que estamos", le escribió la activista.

Post de Valia Rodríguez, en Facebook. Foto: CiberCuba

¿Por qué se oponen los activistas cubanos a las tiendas de mascotas?

CiberCuba preguntó a dos activistas del occidente del país por qué se oponen a unos comercios que existen en toda Europa y que no son diana del movimiento animalista.

En esencia contestaron que porque en Cuba no existen mecanismos de control que garanticen las condiciones sanitarias en que son criados y reproducidos los animales que se ponen a la venta. Pero también porque consideran que en el país al no existir refugios para recoger animales abandonados en las calles, urge promover la adopción.

"No se puede comparar la situación en la que están las tiendas de mascotas aquí en Cuba, por ejemplo, con las tiendas de mascotas de España, donde todo eso lo controlan. Aquí las personas que lucran con los animales los tienen en pésimo estado. Yo tengo un amigo que compró una pastora en algún momento y dice que se le partió el alma cuando fue ahí (a una tienda de mascotas). Juró que más nunca por las condiciones en las que estaba la madre de esa perrita. Eso trae consigo que los animales no estén en buen estado. Al final esos animales terminan estando súper enfermos. No sólo con problemas de la piel. También porque los echan entre hermanos y primos. Eso es fatal para ellos y para la genética. Aquí en Cuba eso es un desastre y nosotros estamos completamente en contra de eso. Es un sentimiento generalizado", comentó Aylín Sardiñas, una activista de La Habana que participó en la manifestación frente al Ministerio de Agricultura. Esta protesta consiguió la firma del Decreto de Bienestar Animal en Cuba, retraso en varias ocasiones.

"En otros países la postura de los animalistas contra las tiendas de venta de animales no es tan agresivo porque las leyes de esos países incluyen regulaciones que evitan que estas tiendas sobreexploten a los animales, que no tengan las condiciones; que solamente los clubes puedan reproducir las razas, pero aquí no. Hoy día ni se conoce la Ley de Bienestar Animal; que no ha salido todavía en la Gaceta Oficial y ya se estén inaugurando tiendas para vender medicamentos que incluyen la venta de animales sin una especificación. Nos parece mal. Una de las cosas que tiene que hacer la ley es incitar a la gente a adoptar animales, que es el gran problema que tiene Cuba y más, no teniendo refugios. Y que en estas circunstancias que lo que hagas sea promover la compra de animales de dudosa procedencia, está mal. Nunca se dijo y nunca se habló. Cuando directivos nos atacan nos damos cuenta de que les está interesando poco el bien de los animalitos", señaló Sergio Boris, activista cubano, a CiberCuba.