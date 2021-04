Lázaro Bruzón (imagen de archivo) Foto © ACN

Lázaro Bruzón: "Me duele Cuba, me duele Ferrer y me duelen todos esos cubanos"

1 | 04/04/2021 - 8:22am (GMT-4) El ajedrecista cubano Lázaro Bruzón mostró públicamente su solidaridad con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que se mantienen en huelga de hambre desde hace más de 15 días, en protesta contra la represión del Estado y el cerco policial a la sede nacional de su organización en Santiago. "Estoy en medio del evento de Ajedrez más importante de mi universidad pero mi mente esta en otra parte. Me duele Cuba, me duele Ferrer (José Daniel Ferrer) y me duele todos esos cubanos", dijo Bruzón en su perfil de Facebook. El GM se pregunta qué puede llevar a un hombre a exponer así su cuerpo por defender sus principios y asegura que los huelguistas cubanos "vienen a restregarnos en la cara lo poca cosa que somos". "Solo quiero decirles que yo también sufro un poco con ellos. Lo siento por mi madre, lo siento por todos los que se han sentido defraudados, si un día reconozco que he fallado estoy dispuesto a admitirlo, siempre lo estaré" dijo Bruzón, quien mencionó que no podía dormir sin escribir algo sobre este tema. En su mensaje el ajedrecista comentó a sus seguidores que es una persona tímida y que la fama por su carrera le resulta pesada. Indicó que él no eligió ser lo que es y que desde niño ha intentado respetar los principios que ha creído correctos. Esta semana Bruzón instó a sus coterráneos a ser protagonistas del cambio social en la isla. En un mensaje publicado también en su perfil en Facebook el Gran Maestro dijo que la libertad solo es posible si hay voluntad en el pueblo. “Cuba será libre el día que cada cubano que desea ese cambio tome parte activa en el proceso, el día que cada cubano entienda que todo comienza desde su individualidad” dijo el ajedrecista y sentenció además que la libertad llegará cuando "cada cubano deje de criticar y exigirle tanto a los que ya están dando el ejemplo”, en referencia directa a quienes luchan desde el interior del país. Este sábado Ana Belkis Ferrer, hermana del líder de UNPACU, advirtió que la salud de los activistas se ha deteriorado peligrosamente tras más de 15 días en huelga de hambre y llamó la atención sobre el caso del joven Liusvan Jonh Utra, quien “ya no se puede sostener”. La huelga de hambre de estos activistas es una protesta pacífica ante el asedio de la Seguridad del Estado a la sede de UNPACU en el Reparto Altamira, en Santiago de Cuba, donde se entrega alimentos y medicamentos a la población, pero la policía lo prohibió, llegando incluso a golpear y encarcelar a miembros de la comunidad que se acercaban. La protesta pacífica continúa y el estado de salud de los huelguistas se agrava, pero la Seguridad del Estado no repliega sus fuerzas. La madrugada de este sábado fueron víctimas de un acto de repudio y agredidos con piedras. "En la madrugada nos incomunicaron para hacernos hoy un acto de repudio y apedrearnos. Le dieron una pedrada a mi esposa en la espalda y tres pedradas a mí" denunció después del ataque el propio Ferrer. En entrevista concedida recientemente a CiberCuba la esposa de Ferrer, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, se mostró orgullosa de él, aunque reconoció el peligro de muerte que acecha a quien protagoniza una huelga de hambre junto a 44 cubanos dispuestos a inmolarse por sus derechos, como último recurso de protesta para exigir que las fuerzas represivas levanten el cerco policial que les impide continuar con su labor humanitaria en la comunidd. Archivado en: ¿Tienes algo que reportar? escribe a CiberCuba: editores@cibercuba.com



+1 786 3965 689 Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram Necesitamos tu ayuda: Como tú, miles de cubanos en Españaen Estados Unidosen Méxicoen Canadá leen y apoyan el periodismo independiente de CiberCuba. Nuestra independencia editorial comienza por nuestra independencia económica: ninguna organización de ningún país financia CiberCuba. Nosotros hacemos nuestra propia agenda, publicamos nuestras opiniones y damos voz a todos los cubanos, sin influencias externas. Nuestro diario se ha financiado hasta hoy solamente mediante publicidad y fondos propios, pero eso limita lo que podemos hacer. Por esto pedimos tu ayuda. Tu aporte económico nos permitirá hacer más acciones de periodismo investigativo y aumentar el número de colaboradores que reportan desde la isla, mientras conservamos nuestra independencia editorial. Cualquier contribución, grande o pequeña, será muy valiosa para nuestro futuro. Desde solo 5$ y con solo un minuto de tu tiempo puedes colaborar con CiberCuba. Gracias. Contribuye ahora

¿Qué opinas?

Cargar más

Cargar más