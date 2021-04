Desaparecidos artistas Luis Manuel Otero y Yamilka Latifa tras ser detenidos por la Seguridad del Estado

Los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Yamilka Latifa se encuentran desaparecidos, denunció este sábado la historiadora del arte y activista Carolina Barrero desde la estación policial de Cuba y Chacón, en La Habana Vieja.

Barrero interrumpió una directa en Facebook del rapero Maykel Osorbo para informar que ninguno de los dos está registrado en las bases de datos de la Policía, luego de ser arrestados en la tarde por presuntos agentes de la Seguridad del Estado.

"En asuntos públicos, lo que no se refuta se consiente. Por eso estamos aquí porque no pueden haber detenciones arbitrarias ni personas desaparecidas. Ahora mismo Luis Manuel Otero Alcántara y Yamilka Latifa no están en ninguna base de datos de ninguna estación, están virtualmente, oficialmente desaparecidos, y es un mal hábito y una práctica frecuente de la Policía. Lo hacen constantemente y es una arbitrariedad", expresó la joven curadora de arte.

"Para detener a una persona se necesita una razón formal, una acusación, haber cometido un delito que esté documentado", advirtió, junto a otros activistas que se reunieron frente a la estación para reclamar la liberación de Otero Alcántara y Latifa.

El rapero Maykel Osorbo dijo en la directa que él, África, Amaury Pacheco y otros miembros del Movimiento San Isidro (MSI) irían a buscar a Otero Alcántara, quien fue detenido en la tarde mientras compraba libros para regalar a los niños del barrio de San Isidro, en La Habana Vieja, una iniciativa que ha sido saboteada por las fuerzas del régimen cubano.

Osorbo afirmó que el artista se encontraba comprando libros para realizar una fiesta a los niños de su barrio el 4 de abril, cuando una persona en una moto le dijo que era agente de la Seguridad del Estado y se lo llevó detenido.

"Esto es un secuestro", expresó el músico, quien también ha sido víctima de este tipo de proceder de las autoridades de la isla.

El arresto de Otero Alcántara ocurre después de que el artista anunciara que realizaría una exposición en la sede del MSI, en Damas 955, para celebrar a los niños cubanos el domingo 4 de abril y denunciar el estado de precariedad en que muchos se encuentran y la dificultad de las familias para obsequiarles golosinas que solo se venden en Moneda Libremente Convertible en el país.

La exposición mostraría una serie de dibujos inspirados en etiquetas de conocidas marcas de golosinas y productos infantiles que no pueden disfrutar la mayoría de los niños cubanos.

La inauguración de la exposición está prevista para el 4 de abril, el mismo día que el régimen celebra el 60 aniversario de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), organizaciones que ejercen una fuerte influencia política en jóvenes y menores de edad.

El hecho desató la reacción del régimen, que promovió una acusación contra Otero Alcántara a través de su actual vocero televisivo, el presentador Humberto López, quien declaró que el artista pretendía usar fondos de organizaciones estadounidenses para manipular a los niños cubanos.

Este sábado, Otero Alcántara respondió al presentador, conocido por denigrar a artistas, activistas y opositores al régimen en la televisión oficialista, y encaró al gobernante Miguel Díaz-Canel sobre la contradicción que supone que los trabajadores cubanos cobren en pesos y sus hijos no puedan comer golosinas porque el gobierno decidió que estas se vendan en dólares.