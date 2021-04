Influencer cubana a Humberto López: ¿de quién es culpa que los niños no puedan comprar confituras?

La joven influencer cubana conocida como Yessy World ha vuelto a aparecer en redes sociales para preguntar al presentador del NTV, Humberto López, las razones por las cuales considera que los niños cubanos no tienen caramelos.

Con su divertido estilo de visualizar contenidos en la red, marcado por simpáticos gestos de reacción y un discurso plagado de ironía, Yessy World se armó como es habitual en ella de una paleta de helado para escuchar las acusaciones de López en su espacio del noticiero, dedicado a acusar al artista Luis Manuel Otero Alcántara de querer manipular a los niños.

Ataviada con una de sus batas de andar por casa, la influencer cubana escuchó a López, quien alertó el viernes pasado de la provocativa acción que, según él, pensaba realizar el artista este domingo 4 de abril, fecha en la que se celebra el aniversario de la Organización de Pioneros José Martí y de la Unión de Jóvenes Comunistas.

El proyecto de Otero Alcántara, que supuestamente reveló el presentador, consiste en la realización de una exposición en su casa, sede del Movimiento San Isidro, donde exhibirá dibujos realizados a lo largo de un mes y que reproducen las etiquetas de conocidas marcas de golosinas y alimentos para niños.

Según el presentador el artista pretendía regalar muchas de esas golosinas que verán dibujadas a los niños que asistan a la exhibición. El propósito de la acción plástica sería, según el periodista oficialista, inculcar en los niños la idea de que el gobierno cubano es responsable de que sus padres no puedan comprarles golosinas.

Los gestos de sorpresa se sucedieron en el rostro de Yessy World a medida que escuchaba al presentador. “¿Cuál es el límite de la manipulación?”, preguntaba López en un momento de su diatriba contra las supuestas intenciones de Otero Alcántara. Justo cuando terminaba su pregunta, la influencer puso en pausa al presentador.

“Humber… no la cojas conmigo, lamento ser yo portadora de malas noticias, pero ¡tú te pasas de verdad!... Tú, que eres el ser más manipulador, ¿hablando de manipulación?”, interrumpió Yessy indignada.

“¿De quién es culpa que los niños cubanos no puedan comprar en dólares esas confituras?”, le pregunta, recordándole la reciente petición hecha por padres cubanos de que retirasen las golosinas de las vitrinas de las tiendas MLC, al verse imposibilitados de comprarlas a sus hijos, o explicarles que no disponían de la moneda en la que se vendían.

“¿De quién es culpa eso Humber?” le dice Yessy.

“No seas tan cínico. ¿En qué país se ve que las confituras se tengan que comprar en otras monedas? ¿Cuántos niños de Cuba no se la pasan en los parques pidiendo a los extranjeros caramelos? Eso no es nuevo. Desde que yo tengo uso de razón he visto esos escenarios”, protestó la joven cubana.

“¿Por qué el gobierno no les da la posibilidad a los padres de que ellos con su trabajo y su esfuerzo puedan comprarles la confitura a sus hijos? ¿De quién es culpa eso, de la gente, de Otero Alcántara? Si Cuba fuera un país normal, Otero Alcántara no podría hacer un acto así y que fuera llamativo”, opina la influencer.

“Deja ya de estar manipulando a la gente. Aquí el que parece que nunca se ha comido un caramelo en su vida eres tú… de momento. ¡La voy a coger contigo! Te veo cogiendo más libritas todos los días. ¿Te subieron la cuota de pollo por todas las mentiras que dices? Tú sí que manipulas al pueblo cubano!”, dijo Yessy World antes de despedirse con un tema de música infantil que dedicó a López

“Aunque me vean chiquito, si acaso me porto mal, prefiero que me castiguen, pero por favor no me engañen más”, cantóa un coro de niños en la grabación con la que se despidió de López la joven influencer cubana.