Cubana Yessy World reacciona a la disculpa de Sandro Castro: "¿El transportation no es tuyo?"

La influencer cubana Yessy World no pudo dejar de dedicarle una de sus divertidas reacciones a las disculpas de Sandro Castro, luego de que su reacción al video del Mercedes-Benz se viralizara en las redes sociales.

La joven cubana había dedicado un video a "darle la mala noticia" a Sandro de que el auto con el que andaba alardeando "es viejo" y le aconsejó que fuera a algún evento de exhibición de Mercedes-Benz "para que te des una ojeada antes de salir a hacer esos papelazos en internet".

El video reacción de Yessy, en el que además calificaba el auto de Sandro de transportation –como se le dice entre los latinos de Miami a los carros viejos y baratos– rodó como pólvora en las redes sociales e incluso el audio del video se viralizó en la popular red de video corto TikTok.

A raíz de las disculpas de Sandro, en las que asegura que el carro no es suyo, que lo de sacar a pasear "sus jugueticos" lo dijo en broma y que él es una persona sencilla, Yessy volvió a ponerse una de sus habituales batas y, paletica en mano, regresó a la carga.

Luego de hilarantes gestos y extraverbales mientras escuchaba las palabras de Sandro, Yessy espetó: "¿El transportation del que hablamos tú y yo el otro día no es tuyo?".

"¿Pero entonces de quién es? ¿Ya no quieres el transportation porque te dije que era viejo? Yo creo que lo que te faltó explicar en el video es que no es tuyo, porque ya pediste el catálogo del 2022 y te va a llegar próximamente otro. Lo que pasa que eso seguro no te dio tiempo a decirlo", expresó con ironía.

La influencer confesó que a ella también le gustaría ser así de sencilla, "dueña de paladares en La Habana".

"No insultes más la inteligencia de los cubanos. Es un pequeño favor que te pedimos. No te rías más de nosotros", destacó Yessy.

A pesar de que Yessy lleva un tiempo con sus videos reacciones en las redes, su popularidad se ha disparado en los últimos días con sus videos de Sandro Castro y su reacción a la canción Patria o Muerte por la Vida. La joven superó en Facebook los 80 mil seguidores y obtuvo esta semana la verificación azul de la red social.

